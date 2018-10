Changements climatiques: Montréal veut diminuer la vulnérabilité de ses employés

Sarah Daoust-Braun 03-10-2018 | 16h16

La Ville de Montréal veut diminuer la vulnérabilité de ses employés qui font face aux changements climatiques au travail, et souhaite réaliser une étude pour y arriver.

«On est souvent sollicités pour des actions et on met nos employés dans des situations parfois un peu plus précaires ou non habituelles, comme lors de vagues de chaleur ou de tempêtes de verglas», a expliqué mercredi le responsable des services aux citoyens et de l'environnement, Jean-François Parenteau, lors de la séance du comité exécutif.

La métropole déposera une demande de subvention de 125 000 $ dans le cadre d'un programme de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour mener une «étude opérationnelle d'adaptation aux changements climatiques». La demande de financement est estimée à 156 250 $, et le reste des coûts serait financé par les autres participants de l'étude, indiquent les documents de la Ville.

Cette étude aidera à améliorer la qualité de vie et la sécurité des employés de la Ville, a précisé M. Parenteau.

Un Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal avait d'ailleurs été adopté en 2015, s'étirant jusqu'en 2020.