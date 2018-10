Élections de la CAQ : Valérie Plante continuera de défendre son projet de ligne rose

Sarah Daoust-Braun 02-10-2018 | 11h11

La mairesse de Montréal Valérie Plante a assuré que l'arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ne signe pas l'arrêt du projet de ligne rose.

« M. Legault et moi nous nous sommes entendus de respecter les études en cours, a-t-elle indiqué mardi en point de presse, précisant celle menée par l'Autorité régionale de transport métropolitain. Je vais de l'avant, on continue de faire les études et on va continuer à jaser. »

Après s'être opposé au printemps à la construction d'une ligne rose, le chef de la CAQ François Legault avait nuancé sa position en septembre, et avait annoncé ne plus exclure une ligne rose en surface. La mairesse ne s'y était alors pas opposée, selon le «Journal de Québec».

À l'issue du scrutin de lundi, la Coalition Avenir Québec (CAQ) formera pour la première fois de son histoire un gouvernement majoritaire.

Valérie Plante a eu l'occasion lundi soir de s'entretenir avec le chef de la CAQ François Legault, lui assurant la collaboration de son administration.

Elle a assuré mardi entrevoir « très bien » la relation de Montréal avec le prochain gouvernement, même si seulement deux députés caquistes ont été élus sur l'île.