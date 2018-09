Ils tabassent leur victime et lui roulent sur le corps avec leur véhicule: le SPVM à la recherche de deux suspects

Agence QMI 27-09-2018 | 15h54

La police de Montréal a diffusé jeudi les photos de deux suspects qui auraient participé au passage à tabac d'un homme, qui s'est ensuite fait rouler sur le corps par le véhicule de ses agresseurs, il y a deux semaines, au centre-ville.

Les événements se sont produits le 15 septembre, vers 2 h 10 du matin, sur la rue Labrecque, près de l'intersection du boulevard de Maisonneuve Est.

À cet endroit, les deux suspects auraient tabassé leur victime à bord d'une voiture avant de le projeter à l'extérieur du véhicule, conduit par un troisième individu.

En voulant prendre la fuite, le conducteur a roulé sur la victime qui était à ce moment étendue sur la chaussée.

L'homme a subi de multiples blessures, mais son état de santé s'est maintenant stabilisé, si bien qu'il est désormais hors de danger.

La voiture rouge et décolorée à bord de laquelle les suspects ont fui les lieux n'a toujours pas été retrouvée, tout comme les auteurs de cette attaque sauvage.

Le premier suspect est un Noir mesurant environ 1,72 mètre (5 pi 8 po) et portant une barbichette. Il a les cheveux noirs et les extrémités sont teintes en blond.

Le deuxième individu recherché dans ce dossier est plus grand que son complice et s'exprime en français. Il a la peau foncée, les cheveux noirs et portait une barbe courte au moment de l'agression.

Les deux hommes ont été filmés par des caméras de surveillance environ 90 minutes avant le crime, alors qu'ils se trouvaient devant la Place Dupuis.

Toute information pouvant aider les policiers à faire progresser l'enquête peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133 ou au 911.