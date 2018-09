Familles d'accueil pour écureuils recherchées

Nadia Lemieux 25-09-2018 | 09h31

Un groupe qui porte secours aux écureuils blessés ou orphelins cherche activement des familles de la région de Montréal intéressées à accueillir chez elles ces petits animaux avant qu'ils soient remis en liberté.

Sandra, Jade et Iwonka, qui préfèrent taire leurs noms de famille puisqu'elles reçoivent déjà d'innombrables messages, certains haineux, sur leurs pages Facebook personnelles, sont administratrices de la communauté web Écureuil Land.

«Les écureuils font malheureusement partie d'une catégorie qui a été délaissée, donc on les prend en charge et on s'assure de leur trouver des familles», a expliqué Sandra. Lors du passage du «24 Heures» chez elle, 10 bébés dépendaient de ses bons soins en attendant d'être envoyés dans des familles d'accueil.

Des citoyens qui possèdent des cours boisées et qui ne demeurent pas dans les quartiers les plus densément peuplés sont présentement recherchés pour accueillir une trentaine d'écureuils en vue d'être relâchés dans la nature.

Aucun règlement n'interdit de garder en captivité un écureuil au Québec et à Montréal. Lorsqu'elle reçoit ces animaux, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) collabore même avec Écureuil Land pour qu'une administratrice vienne les chercher.

Réhabilitation

Les trois Montréalaises insistent: le processus d'Écureuil Land vise la réhabilitation complète du rongeur dans son milieu naturel. Il n'est pas question d'en faire un animal de compagnie.

Les familles volontaires seront ainsi appelées à s'occuper pendant quelques semaines des petits, puis à les libérer progressivement dans la nature lorsqu'ils approcheront la maturité. «Ça prend des gens responsables et qui veulent donner du temps», a précisé Jade.

Les bébés écureuils sont dociles et aiment être caressés, ont-elles assuré.

«Ils sont souvent vus comme de la vermine, a déploré Sandra. Mais quand on vient à connaitre l'animal, on réalise qu'ils sont super attachants.»

Soutien

Le groupe Facebook fermé d'Écureuil Land compte près de 1450 membres. Cette année, les administratrices ont reçu près de 300 demandes d'aide de citoyens qui avaient trouvé des écureuils aux quatre coins du Québec.

Jade en faisait partie. Il y a quelques mois à peine, elle a secouru trois bébés qui tentaient de traverser la rue Berri. Elle en a accueilli un chez elle, avant de le relâcher.

«Il y a eu un petit deuil à faire parce qu'on s'attache, a-t-elle raconté, mais il était tellement heureux dehors. Je savais que j'avais fait la bonne chose.»

Iwonka, de son côté, confie ne plus être capable de s'arrêter depuis qu'elle a pris sous son aile trois bébés écureuils il y a sept ans.

«[Ceux qui accueillent des écureuils] commencent à voir la faune autour d'eux, à la respecter, s'est-elle réjouie. Je n'ai pas vu une personne qui n'est pas sortie changée de cette expérience. »

Les écureuils gris en bref

· Durée de vie moyenne de 4 à 6 ans

· 2 périodes de reproduction par an

· Moyenne de 3 petits par portée

· Maturité atteinte autour de 12 semaines