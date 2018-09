Sécurité des piétons montréalais: le bilan pourrait être le plus meurtrier depuis 2013

Sarah Daoust-Braun 20-09-2018 | 23h59

L'année 2018 pourrait être la plus meurtrière pour les piétons montréalais depuis 2013, après le décès cette semaine d'une quinzième personne heurtée par un véhicule.

Depuis janvier, 15 collisions mortelles impliquant un piéton ont été enregistrées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), soit le même nombre que le bilan complet de l'année 2017.

La dernière victime est une femme de 80 ans, décédée à la suite d'une collision survenue mardi au coin de la rue Renoir et de l'avenue Désy, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Les artères en premier

Pour assurer la sécurité des passants, Montréal doit se pencher sur ses artères en priorité, estime l'organisme Piétons Québec, qui sera présent lundi à l'hôtel de ville pour une séance de la Commission de la sécurité publique sur la sécurité des piétons et des cyclistes.

«C'est là que la cohabitation est la plus difficile entre les piétons et les véhicules motorisés, a expliqué la porte-parole de Piétons Québec, Jeanne Robin. Alors, s'attaquer aux artères, ça doit figurer dans les premières priorités.»

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 44 % des accidents avec dommages corporels impliquant au moins un piéton ont eu lieu sur des artères en 2015.

De 2006 à 2015, les collisions sur l'île de Montréal entraînant la mort de 66 % des piétons ont eu lieu sur une artère, selon le docteur et chercheur Patrick Morency, associé à la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) et à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. La DSP a cartographié des rapports d'accident policiers pour en arriver à ces chiffres.

«La manière la plus efficace de réduire le risque de blessures de piétons sur des artères, c'est d'abord par des aménagements physiques», a affirmé Patrick Morency. Pour y arriver, il faut réduire le nombre de véhicules, leur vitesse ou les possibilités de conflit avec les piétons.

Jeanne Robin recommande par exemple la réduction du nombre de voies, l'installation de saillies, et l'ajout d'îlots de refuges au centre.

«Beaucoup de piétons âgés se font frapper parce qu'ils n'ont pas eu le temps de traverser au complet. Il faut leur donner plus de temps et leur donner un refuge au milieu de la chaussée pour qu'ils puissent s'arrêter, et choisir un moment de passage adéquat», a-t-elle précisé.

La Ville de Montréal dévoilera d'ailleurs cet automne son plan d'action lié à l'approche Vision Zéro, à laquelle elle a souscrit en 2016.

«On rencontre présentement l'ensemble des partenaires pour les inviter à contribuer à ce plan d'action», a indiqué l'attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, Geneviève Jutras.

La Ville mise sur l'aménagement, l'éducation et l'intervention de la force policière pour améliorer la sécurité des piétons et cyclistes, a-t-elle ajouté.

Plus d'insécurité

Selon le dernier bilan routier de la SAAQ, 69 piétons sont décédés au Québec en 2017, soit 11 % de plus qu'en 2016.

«Ce qui s'est passé à Montréal dans les dernières semaines, ça confirme ce qu'on voit, ce n'est pas un phénomène isolé. L'insécurité routière augmente pour les piétons», a soutenu Jeanne Robin, qui se dit préoccupée. Elle rappelle tout de même que se déplacer à pied au quotidien est un excellent moyen pour rester en santé.

Selon cette dernière, les chiffres manquent pour expliquer l'aggravation du bilan routier pour les piétons, mais cela pourrait être lié au vieillissement de la population et à l'augmentation de la circulation. L'augmentation de la taille des véhicules sur les routes serait aussi une hypothèse.

Nombre de collisions mortelles impliquant un piéton à Montréal

2018: 15 (1er janvier au 20 septembre)

2017: 15

2016: 15

2015: 11

2014: 13

2013: 12

Source: SPVM