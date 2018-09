Valérie Plante tend la main aux municipalités en région

Sarah Daoust-Braun 20-09-2018 | 19h49

La mairesse de Montréal Valérie Plante a réitéré jeudi l'importance que la métropole travaille en collaboration, et non en opposition, avec les villes et les municipalités en région.

«On a nos réalités et nos particularités propres, et c'est tant mieux. Mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler ensemble et parler d'une seule et même voix», a lancé jeudi Valérie Plante en ouverture du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Cette dernière a entre autres souligné l'apport des régions au développement économique de Montréal, comme la construction des trains AZUR à La Pocatière et les BIXI au Saguenay.

Elle a aussi rappelé aux quatre chefs des partis provinciaux, présents au congrès et actuellement en campagne électorale, l'importance de remédier au manque de main-d'oeuvre, et l'importance de négocier un nouveau pacte fiscal avec les municipalités.