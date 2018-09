Ils veulent retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau

Nadia Lemieux 19-09-2018 | 17h11

Un projet citoyen lancé le printemps dernier dont l'objectif était de retirer 10 tonnes de déchets des cours d'eau a connu un tel succès que l'objectif vient d'être revu à la hausse, à 100 tonnes de déchets.

Le photographe professionnel et engagé Jimmy Vigneux et la spécialiste en écosystèmes marins Lyne Morissette lançaient à la fin avril la Mission 10 tonnes.

Depuis, plus de 1500 citoyens de partout au Québec ont répondu à l'appel des deux chefs de mission en organisant des corvées de nettoyage dans leurs municipalités. En moins de cinq mois, 16 tonnes de déchets ont été ramassées.

«On a tellement eu une belle mobilisation populaire. On a atteint le 10 tonnes en moins de 75 jours, s'est réjoui le Montréalais Jimmy Vigneux. Mais le problème est loin d'être réglé et on a soulevé un si beau mouvement qu'on ne pouvait pas s'arrêter là.»

Les instigateurs du projet ont donc décidé de poursuivre leurs démarches jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 tonnes de déchets ramassés. Pour ce faire, ils ont décidé de ratisser plus large.

«On veut sortir du Québec et mobiliser des gens d'autres pays, a mentionné M. Vigneux. Il y a toujours des gens qui vont nous ouvrir des portes [pour qu'on fasse des nettoyages], donc on ne se met pas de limites. On veut que le projet soit de la plus grande envergure possible!»

Le projet a jusqu'à maintenant été financé à même les économies des deux chefs de mission et grâce à des commandites. Pour poursuivre leurs démarches, ils ont lancé ce weekend une campagne de sociofinancement.

Les dons recueillis serviront à couvrir les frais de matériel, de déplacement et de promotion du projet.

Pour les soutenir, rendez-vous au www.okpal.com/mission-100-tonnes.