Il faut obliger les gros propriétaires à décontaminer, dit le CRE-Montréal

Agence QMI 17-09-2018 | 17h22

MONTRÉAL - Les gros propriétaires de terrains contaminés devraient être obligés de les décontaminer dans un délai de cinq ans après l'arrêt des activités, recommande le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal).

Cette recommandation figure au nombre des demandes formulées lundi par le Conseil dans le cadre des élections provinciales.

Selon le CRE-Montréal, Québec devrait hausser le financement disponible pour décontaminer les terrains de l'est de Montréal afin de les revitaliser. «Une telle action aura d'énormes bénéfices, tant sur le développement économique [...] que sur le développement social et environnemental», a souligné l'organisme.

Par ailleurs, le CRE-Montréal estime que la Communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe 63 municipalités du Grand Montréal, devrait élaborer un règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, notamment dans le but de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la métropole.

La CMM, qui a notamment mis en place des mesures pour protéger les zones vertes et agricoles sur son territoire, devrait aussi voir son budget augmenter pour pouvoir aller de l'avant avec les projets de trames bleue et verte, qui visent à protéger les espaces verts et les cours d'eau de la région.

En matière de transport, l'organisme recommande d'aller de l'avant avec le prolongement de la ligne bleue du métro vers l'est, l'implantation de voies réservées et l'aménagement de routes dans une perspective de développement durable. Le CRE-Montréal propose aussi d'étudier des mesures pour limiter le camionnage en ville, notamment en aménageant des espaces de transbordement pour transférer les marchandises des camions vers de plus petits véhicules, comme des minifourgonnettes.

Enfin, le CRE-Montréal propose de réglementer les émissions de véhicules de plus de sept ans et la vente d'appareils utilisant un moteur à deux temps, comme les tondeuses, en vue de leur interdiction dans le futur.