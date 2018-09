Complexe sportif Marie-Victorin: 5,3 millions $ pour un terrain de soccer-football

Agence QMI 14-09-2018 | 15h12

La Ville de Montréal a annoncé vendredi un investissement de 5,3 millions $ pour l'aménagement d'un terrain de soccer-football éclairé avec surface synthétique au Complexe sportif Marie-Victorin, dans l'arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

«Grâce à cet investissement, ce terrain dont le rayonnement est important aura une capacité d'accueil beaucoup plus grande, ce qui permettra de desservir plus de personnes et pendant une plus longue période chaque année», a souligné Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, au sport et aux loisirs au comité exécutif, par voie de communiqué.

«En termes de développement de la pratique sportive, c'est donc une bonne nouvelle pour les citoyens ainsi que les nombreux utilisateurs, clubs et associations sportives qui en bénéficieront», a ajouté M. Parizeau.

Le projet prévoit également un volet développement durable. Il permettra ainsi la plantation de 21 arbres, l'installation d'un bassin de biorétention pour récupérer les eaux de pluie du terrain sportif ainsi que des aménagements en périphérie afin de limiter la quantité d'eau rejetée à l'égout.

Les travaux d'infrastructures devraient s'échelonner d'octobre à juillet 2019.