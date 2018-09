Recours collectif: exo annonce des réductions de tarifs en octobre

Agence QMI 06-09-2018 | 15h41

Afin de respecter des indemnisations à verser à ses usagers pour une interruption de service en 2007, exo abaissera ses tarifs en octobre.

«Tous les clients d'exo bénéficient d'une réduction à l'achat de titres TRAM mensuels ordinaires, étudiants et à tarif réduit pour le mois d'octobre», a mentionné l'organisme de transport public de la région de Montréal sur le web.

Le titre mensuel TRAM ordinaire bénéficiera d'une remise de 2,25 $, celui pour les étudiants d'un rabais de 1,60 $, tandis que le tarif réduit sera amputé de 1,30 $.

«Pour les abonnés à OPUS+ et OPUS+ entreprise, la réduction sera appliquée automatiquement à un titre TRAM dans la nuit du 10 au 11 septembre 2018. Pour les clients non abonnés, la réduction sera appliquée aux titres d'octobre achetés dans les billetteries métropolitaines de l'ARTM, les points de vente (offrant des titres TRAM), les points de vente et services exo, sur OPUS en ligne et aux distributrices automatiques de titre», a précisé exo.

Ces rabais découlent du règlement concernant l'action collective en dommages lancée par Louise Tétreault contre la Société de Transport de Montréal (STM) et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) en 2007. Cette poursuite avait été intentée après la grève légale des employés d'entretien de la STM, du 22 au 25 mai 2007. Ce débrayage avait provoqué l'arrêt du service de transport collectif en dehors des périodes de pointe et de fin de soirée.