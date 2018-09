Place des Montréalaises : une dalle inclinée aux abords de la station Champs-de-Mars

Sarah Daoust-Braun 06-09-2018 | 14h36

Une nouvelle place publique, formée d'une dalle inclinée donnant sur un « pré fleuri » en l'honneur de 21 femmes montréalaises, sera construite à partir de 2020 aux abords de la station Champs-de-Mars.

La mairesse de Montréal Valérie Plante présentait jeudi après-midi les lauréats du concours international d'architecture de paysage pour l'aménagement permanent de la place des Montréalaises.

Il s'agit d'une place publique, située aux abords de la station de métro Champs-de-Mars, qui a été inaugurée l'automne dernier dans le cadre de la fin des travaux de recouvrement partiel de l'autoroute Ville-Marie par le gouvernement du Québec. Pour l'instant, l'aménagement est temporaire.

Plus précisément, la nouvelle place sera comprise dans le quadrilatère formé de l'avenue Viger, de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, de la rue Saint-Antoine et du CHUM à l'est.

Le concept d'aménagement, qui vise à relier le centre-ville au Vieux-Montréal, comprend une grande dalle inclinée fleurie, partant de la station Champs-de-Mars jusqu'à la rue Saint-Antoine. Cet espace comprendra 400 perforations circulaires comprenant 21 floraisons différentes.

Les noms de 21 femmes qui ont marqué l'histoire de Montréal, dont Jeanne Mance et Idola Saint-Jean, seront aussi gravés. Une traverse piétonne remplacera le tunnel Champs-de-Mars.

La place des Montréalaises comprendra aussi un amphithéâtre urbain avec un important emmarchement, une forêt près de la station Champs-de-Mars, une esplanade multifonctionnelle et un axe urbain parallèle au CHUM.

Le concept gagnant comprend un budget total de 62,4 millions $. Les travaux d'aménagement s'effectueront de juillet 2020 à juillet 2022.

L'équipe derrière le concept est composée de la firme d'architecture Lemay, la firme SNC-Lavalin et de l'artiste Angela Silver.