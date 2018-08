Les entraves routières nombreuses pour la rentrée scolaire

TVA Nouvelles 26-08-2018 | 14h53

Les entraves routières sont nombreuses dans la grande région montréalaise et le retour à l'école risque de devenir tout un casse-tête pour les automobilistes.

De nombreuses rues achalandées de la métropole, comme la rue Notre-Dame, sont touchées par des travaux, forçant la fermeture de voies. Et c'est sans compter les superchantiers comme l'échangeur Turcot, le nouveau pont Champlain et l'autoroute 10.

De plus, de nombreux élèves retournent sur les bancs d'école cette semaine, entraînant du même coup le retour des autobus scolaires.

L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a modifié le printemps dernier la vitesse maximum sur certaines artères. Ainsi, les automobilistes devront rouler à 40 km/h sur les boulevards Saint-Michel et Pie-IX et sur l'avenue Christophe-Colomb. Près des parcs et des écoles, cette vitesse est diminuée à 30 km/h.

Sur le pont Victoria, on tente d'atténuer les variations de trafic causées par les chantiers. Deux voies seront ouvertes en direction de Montréal de 5 h à 9 h; elles le seront vers la Rive-Sud entre 15 h et 19 h 15.

Éviter Montréal

Pour certains automobilistes rencontrés par TVA Nouvelles, éviter tout simplement l'île de Montréal semble la meilleure option.

«Je risque ma vie des fois à vouloir traverser le pont, ironise un homme. Des fois ça peut être difficile les week-ends. Je contourne l'île de Montréal autant que possible.»

«C'est sûr que je ne serai pas sur les routes. De la Rive-Sud à Laval, c'est sûr que je veux éviter», dit un autre.

«C'est vraiment l'enfer, commente un conducteur. Le pont Mercier, c'est terminé, ça va améliorer grandement la situation.»

«On s'habitue, dit un autre, visiblement résigné. Il y a beaucoup de travaux donc il faut être patient. On y va avec le sourire.»

-D'après les informations de Cassandre Forcier-Martin