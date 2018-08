Montréal va poursuivre Accurso

Agence QMI 25-08-2018 | 10h48

La Ville de Montréal compte poursuivre quatre entrepreneurs, dont Tony Accurso, pour plus de 42 millions $, en raison de leur implication présumée dans un système de collusion.

Samedi matin, alors qu'elle rencontrait les journalistes sur le circuit du Triathlon international de Montréal, la mairesse Valérie Plante a confirmé que la Ville a bien l'intention de récupérer l'argent qui aurait été payé en trop en raison du trucage du processus d'appel d'offres.

«On l'avait dit. On est bien décidés à récupérer l'argent, a-t-elle déclaré. On a des services à donner, des grands projets et les Montréalais s'attendent à ce qu'on aille chercher cet argent-là.»

Notre Bureau d'enquête avait déjà rapporté en juin dernier que la Ville de Montréal était déterminée à récupérer l'argent perdu en raison de la collusion et de la corruption. À l'époque, il était question d'une poursuite de 4,5 millions $ contre six personnes.

La Ville a en outre déjà intenté une poursuite de 8 millions $ contre Nicolo Milioto, surnommé «Monsieur Trottoir».

«On va aller chercher le maximum pour les Montréalais», a promis Mme Plante.

Selon ce qui a été rapporté en juin, l'administration Plante voulait attendre que le programme de remboursement volontaire mis en place par le gouvernement du Québec soit complété avant d'intenter des poursuites contre ceux qui ne s'en sont pas prévalus. Le programme de remboursement volontaire avait permis la récupération de 31 millions $.

Tony Accurso, entrepreneur déchu, a été reconnu coupable en juin dernier d'avoir participé à un système de collusion à Laval. Il a été condamné à quatre ans de prison pour cela. Il avait été accusé de corruption, fraude, abus de confiance et complot.

Pendant des années, les entreprises qu'il dirigeait avaient participé à un stratagème prévoyant le versement de pots-de-vin de 2 % de la valeur des contrats truqués qu'elles recevaient de l'administration du maire Gilles Vaillancourt alors au pouvoir.