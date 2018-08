Une patinoire au centre-ville de Montréal d'ici deux ans

Étienne Paré 15-08-2018 | 18h10

Après plusieurs années de retard et des dépassements de coûts, une patinoire extérieure sera finalement aménagée dans le Quartier des spectacles d'ici deux ans.

Une glace réfrigérée de 2000 mètres carrés couvrira le terrain vacant sur la rue Clark, à l'angle de Sainte-Catherine.

«À ma connaissance, c'est la première fois qu'on aménage un espace public en songeant à l'hiver en premier et qu'ensuite, on s'ajuste en conséquence», a déclaré Christine Gosselin, responsable de la culture, lors de la rencontre avec les autres membres du comité exécutif de Montréal, mercredi.

En été, «l'îlot Clark», où la patinoire se trouvera, pourra aussi servir à toutes sortes d'événements culturels, mais la Ville souhaite surtout lui donner une vocation citoyenne.

Un chalet, comprenant un vestiaire, un café et espace de rangement, près du quartier général du SPVM, ouvrira aussi ses portes en novembre 2020.

L'îlot voyageur est le dernier pan de l'aménagement du Quartier du spectacle, qui a considérablement transformé le paysage du centre-ville dans la dernière décennie avec sa Place des festivals et sa Promenade des artistes.

Plus cher que prévu

Prévu à l'origine pour 2012, le projet coûtera près de 60 millions $, près de 12 millions $ de plus que l'estimé.

Quelque 75 arbres seront plantés sur le site prochainement. La récupération des eaux de pluie servira à les arroser. Le chalet sera chauffé par géothermie.

«L'appel d'offres a été beaucoup trop tard. Si on l'avait lancé en décembre plutôt qu'en avril, il y aurait eu plus de compétition et le coût aurait été moins élevé. Là, il n'y avait qu'un seul soumissionnaire», a critiqué le chef de l'Opposition officielle, Lionel Perez, qui note par ailleurs que le projet dévoilé mercredi ressemble beaucoup à celui qu'avait annoncé l'administration Coderre, dont il faisait partie.Mme Gosselin n'est pas d'accord avec M. Perez au sujet des coûts.

«On n'a aucune garantie que les résultats auraient été différents. En plus, ça aurait encore retardé le projet. On a réfléchi, on a calculé et on a décidé d'aller de l'avant», s'est-elle défendu.