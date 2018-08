Préservation d'un terrain de balle-molle au parc Jeanne-Mance: la bataille se déroulera devant les tribunaux

Emmanuel Martinez 14-08-2018 | 13h31

La bataille pour préserver le terrain nord de balle-molle du parc Jeanne-Mance sur le Plateau-Mont-Royal se transposera devant les tribunaux.

Des opposants à l'élimination de cette surface de jeu ont déposé vendredi un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure afin de contester la décision prise en mai par l'administration Plante de ne pas rétablir comme prévu le terrain à la suite de travaux de rénovation de courts de tennis adjacents.

«Le processus de la Ville n'a pas été juste, a mentionné en entrevue téléphonique Marisa Berry-Méndez, une joueuse de balle-molle, mardi. Les justifications pour avoir détruit le terrain ne sont pas adéquates. Ce n'est pas raisonnable. La Ville a pris la mauvaise décision.»

En plus de déplorer l'absence de consultation, ceux qui tiennent à ce terrain de balle-molle soulignent qu'il s'agit d'un «patrimoine culturel historique où les Montréalais de tous les milieux ont joué à la balle-molle pendant plus d'un siècle», ont-ils fait valoir par communiqué. Ils mentionnent en outre dans leur poursuite que l'endroit fait partie du Site du patrimoine du Mont-Royal et qu'il a donc été démantelé sans les autorisations nécessaires requises par ce statut.

Ils croient donc que la Cour supérieure a le pouvoir de forcer la Ville à remettre le terrain comme avant, puisqu'il s'agit d'une décision «déraisonnable» qui viole les droits à un processus équitable des plaignants.

Terrain dangereux

Les partisans de ce losange réfutent également les justifications de la Ville voulant que cet endroit soit dangereux pour la pratique de la balle-molle. Ils remettent notamment en doute les conclusions d'un rapport sur la trajectoire des balles dans ce parc, sur lequel s'est basée la Ville pour abolir ce terrain. Ils affirment dans leur poursuite que ce rapport est «fondamentalement et irrévocablement erroné», puisqu'il n'évalue pas les risques concrets dans un contexte d'une partie de balle-molle.

L'administration municipale avait souligné qu'une personne avait été blessée par une balle en 2016 et qu'étant maintenant au courant des dangers, elle s'exposait à des poursuites civiles si un autre incident survenait.

L'offre faite par la Ville de jouer sur le terrain de baseball adjacent, le terrain sud, a été rejeté par les plaignants. Ils mentionnent qu'ils ne veulent pas déloger ceux qui pratiquent leur sport favori à cet endroit, qui affiche déjà complet. Ils estiment aussi que les deux terrains peuvent cohabiter, comme cela a toujours été le cas, contrairement à ce que prétend la ville pour des raisons de sécurité.