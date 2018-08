Île Soniq: un premier festival pour Fafa Khan

Frédéric T. Muckle 10-08-2018 | 00h00

L'étoile montante des discothèques montréalaises Fafa Khan se prépare à passer à la prochaine étape de sa carrière en fin de semaine en participant au festival Île Soniq.

L'artiste de 28 ans qui performe régulièrement dans différentes boites de nuit de la métropole ouvrira les festivités ce samedi dès 13h dans le cadre de l'évènement de musique électronique qui se déroule aujourd'hui et demain sur l'île Notre-Dame.

« Je suis honoré d'y jouer, je suis tellement heureuse que mon premier festival soit à Montréal où tout a commencé », explique Mme Khan à propos de sa toute première prestation dans le cadre d'un festival de cette ampleur.

« Je dois me préparer et m'assurer d'être prête, mais l'Île Soniq est définitivement une porte qui s'ouvre pour moi sur les festivals et les tournées, ajoute l'artiste qui a joué au Canada et ailleurs depuis 10 ans. C'est le prochain niveau pour moi. »

La programmation compte notamment plusieurs artistes importants dont le duo américain The Chainsmokers, l'artiste hip-hop French Montana et le très populaire DJ Snake.

Les amateurs de musique électronique pourront aussi voir certains artistes locaux comme le trio montréalais Black Tiger Sex Machine et l'adepte de dubstep Krimer.

« Toutes les années, on touche à des styles complètement différents en passant du progressif au transe et à la bass », explique la programmatrice Evelyne Côté concernant la cinquantaine d'artistes qui performeront en fin de semaine.

« On n'a pas peur d'aller dans styles vraiment nichés », précise Mme Côté.

Place aux femmes

Cette participation à l'un des plus importants évènements de musique électronique du Canada est aussi une opportunité pour Mme Khan de démontrer que les femmes peuvent aussi performer dans ce milieu.

« À partir de là, j'espère faire le circuit des festivals, faire plus de tournées et vraiment prouver que les femmes ont une place sur cette scène », résume Mme Khan.

«Avant, c'était seulement des hommes dans les festivals », se rappelle l'artiste montréalaise qui travaille aussi comme mannequin et artiste peintre.

« Maintenant, on monte finalement dans le milieu et nous sommes assez fortes pour faire face à tous ces autres artistes qui font la même chose que nous », ajoute-t-elle.

Mme Côté admet que le milieu est encore dominé par la gent masculine, mais précise que plusieurs talentueuses DJs ont émergées dans les dernières années.

Elle souligne cependant que celles-ci sont très en demande, ce qui expliquerait en partie pourquoi le festival ne compte que quatre artistes féminines à sa programmation cette année.

« À talent égal, je vais choisir une femme, mais il faut que le talent soit là », résume la programmatrice.

De la danse à la musique

Fafa Khan a débuté sa carrière de DJ un peu par hasard à 18 ans lorsqu'une connaissance lui demande de remplacer un autre artiste dans son restaurant.

« J'ai dû apprendre à être DJ en deux semaines, se souvient en rigolant l'artiste qui joue notamment au Mme Lee tous les dimanches soirs. J'ai vraiment travaillé jours et nuits avant cette première soirée dans une boite de nuit. »

Selon elle, son passé de danseuse hip-hop l'a grandement aidé dans son apprentissage accéléré du métier.

« Ça m'a permis de savoir ce qui faisait bouger les gens, explique Mme Khan. Ça reste une performance. C'est simplement que plutôt que ça soit moi qui danse, je fais plutôt danser les autres. »

6 artistes à voir à Île Soniq

Le festival de musique électronique Île Soniq qui se déroule ce vendredi et samedi compte à sa programmation plus d'une cinquantaine d'artistes de plusieurs styles différents. Voici six suggestions d'artistes d'ici et d'ailleurs à voir durant l'évènement de l'île Notre-Dame.

Vendredi

Shaun Frank

Ce prolifique DJ et compositeur canadien est notamment connu pour ses nombreuses collaborations et la populaire pièce « Addicted » qu'il a réalisé avec l'artiste suédoise Violet Days. *À 15h sur la scène Mirage Bud Light

Green Velvet

Cet important artiste house et techno est un vétéran de la scène électronique américaine qui roule sa bosse dans le milieu depuis plus de 25 ans. *À 18h30 sur la scène Mirage Bud Light

Diplo

L'une des plus grosses têtes d'affiche de l'Île Soniq cette année, Diplo a entre autres travaillé avec DJ Skrillex, le musicien britannique M.I.A. et de nombreux artistes pop dont Gwen Stefani, Madonna et Beyoncé. *À 20h sur la scène Oasis Fido

Samedi

GG Magree

Cette jeune DJ australienne en impressionnera plusieurs avec sa musique de style trap et sa personnalité plus grande que nature. *À 14h sur la scène Mirage Bud Light

Paul Oakenfold

Dans le milieu depuis plus de 30 ans, Paul Oakenfold a marqué le monde de la musique électronique depuis ses débuts modestes dans les années 1980. *À 19h sur la scène Oasis Fido

French Montana

Le talentueux rappeur d'origine marocaine est le spectacle de clôture à voir pour les festivaliers amateurs de hip-hop. *À 21h45 sur la scène Mirage Bud Light