La police cherche d'autres de ses victimes potentielles - Actions indécentes à Boucherville: il aurait exhibé ses parties à des passantes

Antoine Lacroix 02-08-2018 | 15h48

Un récidiviste de 26 ans qui a exhibé ses parties génitales dans sa voiture devant au moins trois jeunes femmes a récemment été arrêté par la police de Longueuil.

Les autorités croient toutefois que Julien Carpentier, de Boucherville, aurait pu faire davantage de victimes.

« On cherche à entrer en contact avec toutes personnes qui auraient vécu un événement avec cet homme. On a des raisons de croire également qu'il aurait pu sévir à Laval et Montréal en raison des déplacements qu'il a eus », a indiqué François Boucher, porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

En juillet 2018, Carpentier a commis « des actions indécentes » à Boucherville, à bord de son véhicule, une Honda Civic 2001 noire, deux portes avec aileron, a indiqué la police.

Il n'est pas impossible que des gestes se soient produits avant juillet. Il a commis des gestes semblables par le passé.

Exhibé ses parties génitales

Selon nos informations, l'homme de 26 ans a exhibé ses parties génitales alors qu'il était dans sa voiture. Il pouvait aller jusqu'à se masturber et même aborder des jeunes passantes.

Carpentier fait face à trois chefs d'accusation d'actions indécentes. Il est aussi accusé de bris de probation.

En décembre 2017, il avait écopé d'une peine de 18 mois de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans, à La Tuque et Trois-Rivières. Avec la détention préventive, la sentence revenait à un peu plus de 13 mois de prison.

Selon Le Nouvelliste, il devait également respecter plusieurs conditions, dont suivre une thérapie spécialisée en sexualité.

Il a été impossible de s'entretenir avec l'avocat de Carpentier pour savoir s'il avait suivi cette thérapie.

En 2017, le récidiviste a plaidé coupable pour quatre dossiers d'actions indécentes. Les gestes ont aussi été accomplis dans sa voiture.

Il sera de retour devant le tribunal le 8 août pour son enquête sur remise en liberté.

- Toute information peut être transmise à l'organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou en ligne à www.echecaucrime.com.