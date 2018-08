TVA Nouvelles 02-08-2018 | 08h23

Un accident impliquant trois véhicules lourds cause un important ralentissement sur l'autoroute 40 est, à Montréal.

L'incident est survenu dans la voie de droite à la hauteur de la sortie du boulevard Saint-Michel et cause un bouchon de six kilomètres. La voie de gauche demeure ouverte.

La congestion est concentrée entre les sorties Canora et Saint-Michel.