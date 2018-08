Montréal perd de l'eau

Étienne Paré 01-08-2018 | 20h29

À cause d'un réseau d'aqueduc vieillissant, Montréal a perdu près du tiers de l'eau potable qu'elle a produite l'année dernière.

C'est un chiffre un peu plus encourageant quand on le compare avec le 40 % d'eau gaspillée en 2001, mais qui demeure au-dessous du seuil de 20 % fixé par Québec.

Les pertes ont même augmenté de 2 % en 2017 par rapport à l'année précédente, selon le dernier bilan de l'usage de l'eau potable.

«Le nombre d'effondrements de conduits est préoccupant. Montréal a un réseau d'aqueduc plus âgé. On espère que les gouvernements supérieurs vont nous aider comme ils l'ont fait pour les usines d'épuration», évoque Sylvain Ouellet, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Chaque année, la métropole renouvelle un peu plus de 1 % de ses conduits, mais prévoit doubler la cadence d'ici 10 ans.

Climatiseur à problème

Pour colmater ce qu'elle considère aussi comme des pertes, la Ville compte lutter contre les climatiseurs à l'eau froide, pourtant interdits à Montréal depuis le début de l'année. En période estivale, les endroits qui en sont équipés consomment près de 10 fois plus d'eau potable que la moyenne.

«Changer son système est beaucoup moins coûteux qu'avant. On offre de l'accompagnement. Pour les récalcitrants, il y aura des contraventions », prévient M. Ouellet.

Si les pertes demeurent préoccupantes, la consommation en eau potable par personne a chuté de 32 % entre 2001 et 2017.

«Aujourd'hui, les appareils électroménagers qui sont vendus sont tous à faible consommation d'eau, que ce soit les laveuses ou les lave-vaisselle», explique Sylvain Ouellet.

M. Ouellet s'est réjoui de ces données parce qu'elles signifient qu'une moins grande quantité d'eau a dû être traitée par les usines d'épuration montréalaises.

La Ville ne compte pas ménager ses efforts pour poursuivre ses objectifs, notamment en installant un peu plus de 2600 nouveaux compteurs d'eau pour les commerces et les institutions dans la prochaine année.