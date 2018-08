Santé publique: Montréal, ville la plus saine de l'Amérique du Nord

Francis Pilon 01-08-2018 | 14h48

Montréal serait la ville qui possède la meilleure santé publique de toute l'Amérique du Nord, selon une étude réalisée par la plateforme de logements Spotahome.

À l'échelle mondiale, la métropole perd de son lustre et elle est reclassée au 21e rang sur les 89 villes étudiées aux quatre coins du globe.

Dix facteurs ont été analysés pour en venir à ces conclusions. Parmi ces derniers, on retrouve, entre autres, le nombre d'heures d'ensoleillement annuelles, l'espérance de vie à la naissance, le taux d'obésité chez les adultes, le nombre de congés payés par années, la qualité de l'eau et de l'air ainsi que le nombre d'espaces verts.

Seulement deux autres villes canadiennes se sont glissées dans ce palmarès mondial des villes les plus saines. On retrouve Vancouver au 31e rang et Toronto au 47e rang.

Points à améliorer

Aurélie Hermon, gestionnaire des communications chez Spotahome, affirme au « 24 Heures » que les points forts de Montréal sont l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, ses espaces verts ainsi que l'espérance de vie à la naissance.

« En revanche, Montréal a encore beaucoup d'efforts à faire quant aux problèmes d'obésité chez l'adulte, les points de recharges de voitures électriques et le nombre d'heures d'ensoleillement », commente Mme Hermon, en justifiant le classement de la métropole sur l'échiquier mondial.

La ville occupant la première position de ce classement est Amsterdam. La capitale économique du Maroc, Casablanca, se classe quant à elle au dernier rang du palmarès.

10 VILLES MONDIALES LES PLUS SAINES :

1. Amsterdam (Pays-Bas)

2. Oslo (Norvège)

3. Munich (Allemagne)

4. Rotterdam (Pays-Bas)

5. Berlin (Allemagne)

6. Tallinn (Estonie)

7. Vienna (Autriche)

8. Adélaïde (Australie)

9. Helsinki (Finlande)

10.Perth (Australie)