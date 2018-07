Réjean Julien Proulx a été arrêté mercredi pour d'autres agressions sexuelles - Le proprio derrière les barreaux

Axel Marchand-Lamothe 25-07-2018 | 20h32

Le propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet, soupçonné d'avoir commis une « série d'agressions à caractère sexuel », fait face à de nouvelles accusations pour des gestes qui auraient été posés sur un autre adolescent alors qu'il était en situation d'autorité.

Réjean Julien Proulx, 57 ans, a brièvement comparu au palais de justice de Saint-Jérôme, mercredi après-midi.

De 1994 à 1997, il aurait notamment agressé sexuellement l'adolescent alors qu'il était en situation d'autorité face à lui.

Des chefs de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels ont aussi été portés pour cette période.

Les agressions se seraient poursuivies jusqu'en 2000 alors que la victime avait atteint la majorité.

Détenu

Les faits reprochés se sont déroulés au Québec, mais aussi au Mexique et aux États-Unis d'après le mandat d'arrestation.

Selon nos informations, la victime est aujourd'hui un professionnel qui a refait sa vie à l'extérieur de la province.

Les traits tirés et l'air absent, l'homme d'affaires a été retourné derrière les barreaux jusqu'à vendredi au moins, après sa courte présence devant le tribunal.

La Couronne avait l'intention de s'opposer à sa remise en liberté, mais ce ne fut pas nécessaire puisque l'avocat de la défense n'avait pas encore eu le temps de prendre connaissance du dossier.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avaient procédé à son arrestation en matinée à Piedmont, dans les Laurentides.

Autres victimes

Réjean Julien Proulx avait déjà été arrêté le 15 juin dernier par les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes pour des infractions de nature sexuelle, présumément commises alors qu'il était en situation d'autorité.

Le Service des crimes majeurs de la SQ avait pris le relais de l'enquête soupçonnant « une série d'agressions à caractère sexuel » et a mis en place une équipe dédiée au dossier.

D'après le corps policier, d'autres victimes alléguées se sont manifestées et doivent être rencontrées par les enquêteurs sous peu.

Le Journal avait révélé le 21 juin le mode opératoire de l'individu, raconté par plusieurs témoins qui avaient travaillé au Super Aqua Club.

Il offrait notamment des cadeaux, des vêtements et des voyages pour mettre les jeunes hommes en confiance.

- Avec la collaboration de Hugo Duchaine

- Toute information peut être transmise confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle en ligne ou au 1 800 659-4264.

Des hommes prennent 40 ans avant de dénoncer

Il n'est pas rare que des hommes agressés sexuellement ne dénoncent que 40 ans plus tard, selon un expert.

« Les hommes, avant de faire une première demande d'aide chez nous, ils mettent de 35 à 40 ans après les faits, à cause du poids de la honte et de la culpabilité », déplore Noé Fillaud du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE).

Selon lui, les deux victimes présumées qui ont jusqu'à maintenant porté plainte contre le propriétaire du Super Aqua Club, Réjean Julien Proulx, et pour lesquelles il a été accusé d'agression sexuelle, ont fait preuve de « beaucoup de courage ».

Environ un homme sur six sera victime d'agression sexuelle au cours de sa vie selon le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

« C'est très fréquent, mais on en entend peu parler », poursuit le travailleur social et coordonnateur chez CRIPHASE. Il montre en exemple le mouvement de dénonciation #MoiAussi, qui a fait les manchettes l'automne dernier, surtout porté par les femmes.

S'il y a un sentiment de honte chez toutes les victimes d'agression sexuelle, il rappelle que les hommes se font souvent dire d'être forts, de ne pas pleurer et de régler seuls leurs problèmes dès l'enfance.

« Les hommes vont rester dans l'isolement longtemps avant de dire ce qui s'est passé et ça décuple le trauma et ses conséquences », dit Noé Fillaud, ajoutant que de nombreuses victimes ont aussi des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool.

Des mythes

Une victime d'agression sexuelle peut aussi avoir eu une érection ou ressenti un certain plaisir, explique-t-il.

« Même si ce n'est pas consentant, il peut y avoir une réaction du corps et ça peut jouer dans la tête d'une victime », dit-il.

Plusieurs mythes subsistent aussi à propos des hommes agressés sexuellement, remarque cet intervenant.

« Ce n'est pas parce que tu te fais agresser par un homme que tu vas devenir homosexuel ou qu'une personne abusée deviendra un abuseur », rappelle-t-il.