Un pompier se blesse en combattant un incendie dans Hochelaga-Maisonneuve

AFP 22-07-2018 | 06h25

MONTRÉAL - Un pompier a atterri à l'hôpital après une chute après une intervention dans un triplex de l'avenue de la Salle, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dimanche matin, à Montréal.

Vers 3 h, alors que l'incendie était maîtrisé et que les pompiers s'apprêtaient à plier bagage, l'un d'eux a fait une chute d'environ 4 m. Urgences-santé, qui a confirmé cette information, ignore la gravité des blessures subies par le pompier, mais a précisé qu'il a été transporté à l'hôpital «de façon non urgente».

Le feu que les pompiers combattaient s'était déclaré peu avant minuit et demi. L'incendie a débuté à l'arrière de l'édifice de l'avenue de la Salle, situé entre les rues Boulianne et la Fontaine, et s'est propagé rapidement. Il a heureusement été maîtrisé en peu de temps, selon le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Les occupants de l'immeuble ont été évacués sans subir de blessures. Les trois familles pourraient cependant être obligées de se trouver un nouveau logement, selon la gravité des dégâts causés par les flammes, bien qu'il était encore trop tôt, dimanche matin, pour faire une estimation des dégâts.

Une enquête doit être menée par les enquêteurs du SIM pour découvrir la cause de l'incendie.