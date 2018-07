L'agent de la SQ a été déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort - «Absolument rien ne justifiait une telle prise de risque» -Le juge Procès du policier Patrick Ouellet: l'appel au 911 dévoilé

Claudia Berthiaume 19-07-2018 | 21h22

Absolument rien ne justifiait qu'un agent en filature de la Sûreté du Québec roule avec « le pied au plancher » dans un quartier résidentiel de la Rive-Sud, a insisté un juge jeudi, en le déclarant coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'un enfant.

Pour le magistrat, la conduite de l'agent Patrick Ouellet, le 13 février 2014, était loin de la « simple contravention au Code de la sécurité routière ».

« Le défendeur ne pouvait ignorer qu'il représentait un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ce matin-là [...] Qui plus est, absolument rien ne justifiait une telle prise de risque », a tranché le juge Éric Simard, au palais de justice de Longueuil, devant une salle bondée de policiers et de proches de la victime.

Le policier de 34 ans circulait à 134 km/h dans une zone domiciliaire où la limite est de 50 km/h. Membre de l'équipe de filature de la SQ, il conduisait une voiture banalisée, sans sirène ni gyrophares.

Son mandat : rattraper l'ex-directeur général du Parti libéral du Québec, Robert Parent, pour une enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Ce matin-là, le « sujet » avait quitté son domicile plus tôt que prévu.

Au même moment, Mike Jude Belance allait reconduire son fils de 5 ans à la garderie et sa fille aînée à l'école, dans l'arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil.

Protection du public

En tentant d'effectuer un virage à gauche à l'angle des boulevards Davis et Gaétan-Boucher, le père de famille a été happé de plein fouet par l'agent en filature.

Grièvement blessé à la tête, le petit Nicholas Thorne-Belance a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

À l'époque, aucune accusation n'avait été déposée contre Patrick Ouellet au terme de l'enquête menée par la police de Montréal.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fait volte-face après l'analyse d'un comité indépendant, en mai 2015.

Dans sa décision jeudi, le juge Simard a indiqué que « l'importance de l'enquête nécessitant une équipe de filature est très relative ». Ce qui importe, par contre, c'est que les policiers ne mettent pas en danger les autres usagers de la route.

Ceux-ci peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, enfreindre le Code de la sécurité routière à certaines occasions.

« Toutefois, cette exemption est un couteau à deux tranchants en ce que l'on attend d'eux qu'ils méritent ce privilège en appliquant un haut standard de prudence et en ayant toujours à l'esprit la protection du public », a statué le magistrat, en déclarant Ouellet coupable de conduite dangereuse causant la mort.

« C'est une étape importante pour la famille [Thorne-Belance]. Ils ont l'impression que justice a été rendue », a noté Me Geneviève Langlois, de la Couronne.

La défense a déjà annoncé qu'elle portera le verdict en appel. L'Association des policiers provinciaux du Québec a refusé de commenter.

Le policier accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort d'un enfant de 5 ans, à Longueuil, a témoigné lundi matin. L'appel au 911 qu'il a logé quelques instants après la collision a également été présenté.

Le policier Patrick Ouellet filait à vive allure sur le boulevard Gaétan-Boucher lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule où était le jeune Nicholas Thorne-Belance le matin du 13 février 2014.

L'agent Ouellet qui faisait une filature a roulé jusqu'à 134 km/h alors qu'il se trouvait dans une zone de 50 km/h. L'impact est survenu à l'intersection du boulevard Davis.

Sur la bande audio, on peut entendre le policier qui garde son sang-froid, mais qui est conscient de la gravité de la situation et de l'accident. À un moment, il explique que l'enfant ne va pas bien et qu'il va probablement mourir.

Appelé à témoigner pour sa défense, Patrick Ouellet a expliqué qu'au moment où l'accident s'est produit, il tentait de rejoindre le sujet qui faisait l'objet d'une filature cette journée-là. Il soutient qu'il a agi et conduit selon ce qui est enseigné lors de la formation des agents.

La preuve est maintenant close au procès du policier. Le procès reprendra mercredi matin alors que la défense et la Couronne feront entendre leurs plaidoiries.

Extraits de l'appel au 911 :

Patrick Ouellet: «On vient d'avoir un accident. On est sur Gaétan-Boucher Davis. Il y a un petit enfant qui est blessé en arrière»

Répatitrice 1: «Gaétan-Boucher et Davis? Combien de véhicules?»

P.O.: «Deux véhicules, ç'a frappé fort, l'enfant...»

R1: «J'en parle aux ambulanciers tout de suite, ils sont déjà en direction, d'accord?»

------------------------------------------

P.O.: «Oui c'est un accident, on a cogné. Il y a un enfant qui est assis en arrière.»

R2: «Combien y a-t-il de personnes impliquées dans l'accident?»

P.O: «On est deux véhicules, il y a trois personnes dans un véhicule et moi je suis celui dans l'autre véhicule.»

R2: «Fait qu'il y a quatre personnes total?»

P.O.: «Oui quatre personnes total.»

R2: «Est-ce qu'il y a des produits chimiques d'impliqués? D'autres dangers?»

P.O.: «Non, non, non, deux enfants blessés à bord du véhicule.»

R2: «Est-ce qu'il y a quelqu'un de coincé?»

P.O.: «Deux personnes de coincées.»

R2: «Parfait, j'envoie l'aide immédiatement, monsieur. On va être là dans les plus brefs délais»

------------------------------------------

R2: «Est-ce que quelqu'un a été éjecté du véhicule?»

P.O.: «Non, personne n'a été éjecté du véhicule.»

R2: «Est-ce que tout le monde semble être complètement éveillé?»

P.O.: «Pardon?»

R2: «Est-ce que tout le monde est complètement éveillé?»

P.O.: «Non, c'est ça. Il y a deux personnes qui sont inconscientes, il y a un enfant qui n'a pas de pouls en arrière.»

R2: «Est-ce qu'il y a des blessures évidentes?»

P.O.: «Oui, il y a des blessures évidentes.»

R2: «Dites aux parents d'avoir les médicaments et la carte d'assurance maladie en main.»

P.O.: «Je te confirme que c'est plus compliqué que ça, il y a un petit enfant qui va être mort en arrière d'après moi.»