TVA Nouvelles 19-07-2018 | 14h23

Une importante panne de courant prive près de 9000 clients d'électricité au centre-ville de Montréal, jeudi après-midi.

Un problème au poste Dorchester cause une #panne d'électricité qui affecte environ 9000 clients au centre-ville de @MTL_Ville. Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus rapidement possible. @CentrevilleMTL

La panne s'étend des stations de métro Beaudry à Peel sur la ligne verte et touche notamment le Quartier des spectacles.

Plus de détails à venir...