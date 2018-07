Trains d'exo: 30 % de rabais pour les clients exaspérés

Francis Pilon 19-07-2018 | 00h00

Le service des trains exo souhaite offrir un rabais de 30 % à l'achat de titres pour les clients qui empruntent les lignes de Deux-Montagnes et de Mascouche.

Dans une lettre obtenue par le «24 Heures», Raymond Bachant, directeur général d'exo, a demandé à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui est responsable du financement et de la tarification des trains dans la région métropolitaine, de mettre en place trois mesures d'atténuation tarifaires.

M. Bachant propose un rabais de 30 % à l'achat de titres «TRAM» et «TRAIN» pour la ligne de Deux-Montagnes dès la rentrée de 2018 et pour la durée totale des travaux du Réseau express métropolitain (REM). Les clients de la ligne de Mascouche auront aussi le droit à un rabais de 30 %, mais uniquement à partir de janvier 2020 et pour une période de trois mois seulement.

Exo demande aussi des navettes gratuites à titre de mesures d'atténuation durant les travaux du REM. Finalement, Raymond Bachant exige la gratuité de la ligne de Deux-Montagnes à compter de janvier 2020 jusqu'à la fermeture complète de cette voie.

Durant la première semaine de juillet, 74,3 % des trains de la ligne de Deux-Montagnes ont été à l'heure. Du 8 au 14 juillet dernier, le taux de ponctualité de cette même ligne a chuté à 71,1 %. Les trains d'exo visent pourtant une cible de ponctualité de 95 %.