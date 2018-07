Montréal devrait-elle réclamer à son tour la décriminalisation des drogues dures ?

Étienne Paré 18-07-2018 | 19h22

Des intervenants en dépendance croient que la métropole devrait emboîter le pas à Toronto, qui a sommé cette semaine le gouvernement fédéral de décriminaliser les drogues dures.

«La décriminalisation aurait sûrement un impact positif sur les consommateurs. Ils seraient moins poussés à se cacher et à s'injecter dans des endroits potentiellement dangereux pour leur santé», a plaidé Jean-François Mary, directeur de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD).

La Commission de santé publique de la Ville Reine a fait le même constat au début de la semaine en joignant sa voix à celle de Vancouver. La plus grande ville au pays espère ainsi créer un mouvement à travers le Canada pour faire changer d'idée le gouvernement Trudeau.

Toronto a depuis été appuyée par l'Association canadienne de santé publique, mais, lorsque questionnée par le «24 heures», la Direction régionale de santé publique de Montréal n'a pas voulu commenter le dossier.

«Ça me déçoit, mais ça ne me surprend pas. Le Canada anglais a pris une longueur d'avance sur le Québec. Probablement parce qu'il a été plus touché par la crise des opioïdes et qu'il comprend qu'il y a urgence d'agir», a dit Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation et expert en toxicomanie.

Pas tous au même rythme

Défenseur de longue date d'une légalisation complète, M. Fallu pense que la décriminalisation n'est pas suffisante.

«C'est une étape, mais ça ne règlerait pas le problème du marché noir et la mauvaise qualité des drogues», a-t-il indiqué.

«Peut-on se donner le temps? Là, on gère la légalisation du cannabis. Après, on verra. Chaque chose en son temps», a rétorqué Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe.