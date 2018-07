Vaste réseau de fraudeurs démantelé dans la région de Montréal

Agence QMI 17-07-2018 | 08h36

Un réseau de fraudeurs qui sévissait contre des institutions publiques et bancaires dans la région de Montréal a été visé par une rafle de la Sûreté du Québec, mardi matin.

Au total, douze personnes ont été arrêtées concernant la contrefaçon de documents gouvernementaux et la fraude. Les suspects auraient commis des fraudes pouvant s'élever «à plusieurs millions de dollars», selon la SQ, qui a précisé que «des actifs criminels d'une valeur de 425 000 $ sont également bloqués».

Cette cellule criminelle était dirigée par Fred Joseph, selon la police. Elle estime qu'il avait des complices qui oeuvraient au sein d'institutions visées par son réseau.

«L'enquête lancée en février 2016 tend à démontrer que ce réseau produisait de fausses pièces d'identité gouvernementales de très haute qualité pour effectuer des transactions frauduleuses auprès d'organismes gouvernementaux et différentes institutions bancaires au Québec», a mentionné la SQ par communiqué, mardi matin.

Cette enquête appelée OPTIQUE a été réalisée en partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et l'Association des banquiers canadiens. La Régie de l'assurance-maladie du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, de Postes Canada, Immigration Canada, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et Passeport Canada y ont aussi contribué.