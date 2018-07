Compagnie Level: des centaines de passagers coincés à l'aéroport Montréal-Trudeau

Agence QMI 16-07-2018 | 16h13

Des centaines de passagers qui devaient prendre un avion de la compagnie Level pour Paris samedi dernier sont coincés à l'aéroport Montréal-Trudeau puisque leur vol a de nouveau été annulé lundi.

C'est en arrivant à l'aéroport samedi qu'ils ont appris que leur vol était annulé.

«Aucun des 300 passagers n'avait été prévenu», a expliqué un voyageur, Michel Luc, à TVA Nouvelles.

Les passagers ont réussi à obtenir de la compagnie quelques nuitées d'hôtel en attendant un nouveau vol qui était prévu ce lundi.

Un vol qui a une nouvelle fois été annulé.

«Ils nous avaient remis sur le vol de lundi. Et ce matin, j'ai reçu un courriel pour dire qu'il était aussi annulé. On est en train de se demander si la compagnie existe. Est-ce qu'ils vont encore nous annuler jeudi? On a dit à des gens qu'ils ne pourraient pas partir avant le 21 juillet. C'est comme une prise d'otage. On se sent vraiment coincé par cette compagnie-là», a fait savoir un passager mécontent, Éric Beaulieu.

La compagnie Level a indiqué à TVA Nouvelles qu'elle n'exploitait des vols entre Montréal et Paris que les lundi, jeudi et samedi et qu'elle avait offert plusieurs options aux passagers en attente.

Ces derniers indiquent cependant qu'ils ont beaucoup de difficultés à joindre le service clientèle de Level, un transporteur à bas prix qui offre des vols au Québec depuis seulement quelques semaines.