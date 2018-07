Ce week-end: la rue Sainte-Catherine Ouest en mode célébration

Nadia Lemieux 12-07-2018 | 16h53

La rue Sainte-Catherine Ouest sera fermée à la circulation automobile tout le weekend entre les rues Guy et de Bleury, alors que débute vendredi l'événement La Sainte-Catherine célèbre, reconnu comme étant le plus grand rassemblement de marchands à ciel ouvert au Canada.

En plus de profiter des aubaines de quelque 300 commerçants, boutiques et restaurants qui feront de l'artère un magasin long d'un kilomètre et demi, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de musiciens, d'artistes et d'acrobates.

Voici quatre prestations à ne pas manquer

Bimana / Art gigantesque

Cette compagnie fondée en Colombie présente d'impressionnants personnages gonflables aux proportions surréalistes et aux couleurs vives. Ils déambuleront entre les rues Aylmer et Saint-Alexandre entre 13 h et 17 h samedi.

Montreal Street Dancer / Troupe de danse de rue

La troupe de danse Montreal Street Dancer vous divertira avec rythme entre les rues Saint-Alexandre et de Bleury lors des trois jours de l'événement, à compter de 16 h et jusqu'à la fermeture du site.

Terrato / Animation musicale

Les percussions du groupe Terrato feront vibrer la rue au son d'une musique aux influences afro-brésiliennes. Voyez-les samedi et dimanche de 13 h à 16 h entre les rues Mackay et Bishop.

8Day / DJ et artistes de cirque

La troupe d'artistes multidisciplinaires 8Day animera en musique la rue en compagnie d'artistes de cirque. À voir vendredi et samedi de 17 h à 22 h entre les rues Bishop et Crescent et dimanche de 15 h à 18 h.