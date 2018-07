Canicule: aller se rafraîchir à la patinoire

Sarah Daoust-Braun 04-07-2018 | 19h42

Pour combattre la canicule, des patineurs en quête de fraîcheur sont allés faire un tour mercredi à la patinoire de l'Atrium du 1000 de la Gauchetière, au centre-ville de Montréal, qui enregistre depuis le début de la semaine une hausse d'achalandage.

«Il fait chaud! Et ça fait cinq jours que je n'ai pas patiné», a lancé Grégoire Petitalot sur la glace. Le Français de 19 ans, qui étudie en communication, enseigne le patinage artistique et pratique ce sport de façon récréative.

En vacances à Montréal, il a voulu amener patiner sa copine Véronique Chouinard, étudiante en neuroscience à l'Université de Montréal et aussi âgée de 19 ans, alors que le mercure est monté jusqu'à 34 °C mercredi dans la métropole.

Paul Lacasse a aussi voulu fuir la chaleur de son appartement de Sainte-Thérèse en allant faire un tour à l'Atrium, qu'il fréquente depuis 20 ans. L'homme, qui vient tous les samedis, a vu son après-midi se libérer mercredi et a sauté sur l'occasion pour enfiler ses patins.

«Je patine assez vite, alors je me réchauffe assez vite. Il va falloir que je me change», a indiqué M. Lacasse, rencontré sur la glace vêtue d'un T-shirt et d'une paire de shorts. Il n'y a pas de code vestimentaire, mais les patineurs ne doivent pas laisser traîner leurs vêtements sur la glace.

En saison estivale, l'Atrium est fréquenté par des groupes scolaires, des camps de jours, des groupes de touristes, des curieux et bien sûr des habitués.

Corinne de Langavant, une Américaine d'origine française qui a grandi à Montréal, essaie de visiter l'Atrium tous les jours le temps de son séjour dans la métropole pour prendre soin de son père.

«Le patinage, c'est ma vie», a souligné cette professeure de patinage artistique, qui habite aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Elle a enseigné pendant 13 ans le patinage à l'Université de Montréal et continue de le faire de l'autre côté de la frontière en plus de donner des cours de chant et de thérapie expressive par le mouvement.

Plus de visiteurs

Depuis le début de la semaine, l'Atrium a vu son achalandage bondir d'environ 15 %, a affirmé Julien Lemieux, agent relation clients pour la patinoire.

Sans tenir compte des groupes, une trentaine de patineurs visitent l'Atrium par jour l'été, alors que ce chiffre peut monter jusqu'à 1000 personnes en hiver.

Julien Lemieux a confirmé que certains visiteurs sont vraiment en quête de froid. «Des fois, on a des gens qui se couchent carrément sur la glace. On ne les laisse pas faire, c'est dangereux, mais on en attrape toujours qui veulent le plus possible se rafraichir», a-t-il raconté, précisant que la température tourne autour de 22 °C avec la climatisation et la glace.