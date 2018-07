Vieux-Port: la mairesse et 140 baigneurs à l'eau pour le Grand Splash

Sarah Daoust-Braun 03-07-2018 | 10h18

Alors que la canicule bat son plein sur la métropole, 140 baigneurs se sont lancés ce matin dans les eaux du Vieux-Port pour revendiquer un meilleur accès au fleuve, selon Montréal Baignade.

Le comité citoyen organise depuis 2003 son évènement annuel « Grand Splash ». Tous les Montréalais étaient invités à se jeter dans le fleuve Saint-Laurent pour se rafraîchir à partir du quai Jacques-Cartier.

On comptait parmi les participants la mairesse de Montréal Valérie Plante et certains élus municipaux comme le responsable de l'eau Sylvain Ouellet et la mairesse de Rivières-des-Prairires-Pointe-aux-Trembles Chantal Rouleau.

C'était d'ailleurs la première fois qu'une mairesse de Montréal participait à l'évènement estival en 14 éditions.

« Je le fais depuis quatre ans, comme conseillère de ville dans Ville-Marie, comme chef de Projet Montréal et maintenant comme mairesse. Il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes », a souligné Valérie Plante à sa sortie de l'eau.