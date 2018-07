Halte-garderie mobile PopupCamp: des événements «amenez votre enfant»

Louis-Philippe Messier 03-07-2018 | 10h07

L'invitation le précise : «Amenez vos enfants, il y aura un service de garde.» Ah bon ? Voilà un argument convainquant ! Hop ! Bébé dans la poussette. Sac à couches en bandoulière. Carte Opus. Autobus. Vroum.

Vingt minutes et j'arrive au lancement du livre Aventures de triplés de la journaliste Catherine Mathys qui a tenu à ce que son événement soit accessible aux parents. Au fond du restaurant s'étale effectivement une «garderie». Petit enclos. Tapis de mousse. Poufs. Chapiteau coloré. Profusion de jouets. Animatrices souriantes. Mon fils d'un an et demi s'y précipite, obnubilé. Ma blonde et moi profitons d'un 5 à 7 comme autrefois (même si pas question de l'étirer jusqu'à minuit) en compagnie d'autres parents également ravis par cette sainte paix.

Déménageable en trente minutes, la halte-garderie PopupCamp, un concept québécois unique au monde, s'évertue à rendre accessibles aux parents les lancements, conférences, conseils, spectacles, pièces, etc. On prévoit un budget pour le vin, pour le traiteur, parfois même pour le service de valet... pourquoi pas pour un service de garde?

Rapprocher enfants et parents

PopupCamp adapte ses activités à la nature de l'événement. Pour l'Agora de la danse qui proposera un service de garde PopupCamp à 5$ un vendredi par mois pendant ses spectacles, les petits s'initieront à la danse. «L'idée, c'est de rapprocher parents et enfants, alors, par exemple, pour une conférence d'archéologues, les activités pour enfants ont trait à l'archéologie», m'explique la fondatrice, l'entrepreneure sociale Geneviève Bégin, qui tient ce projet à bout de bras depuis 2015.

Pour sa Virée classique à la fin août, l'OSM offrira un service de garde PopupCamp avec ateliers musicaux. Sur une base régulière, quatre conseils municipaux montréalais offrent la halte-garderie, pour éviter que la parentalité soit un obstacle à la participation politique. Bravo... mais qu'attendent donc les 15 autres conseils ?

Une trop bonne idée ?

Ce service de halte-garderie mobile si enthousiasmant ne tient pourtant qu'à un fil et il n'y a pas de filet... Si quelque chose arrive à sa fondatrice qui fait du 70 heures/semaine ou si elle s'épuise, c'est fini. «J'ai l'impression d'être éternellement en démarrage», me dit-elle. Sa perpétuelle course pour garder la tête hors de l'eau - et expliquer perpétuellement son concept à des organisateurs - commence à lui peser.

Ce serait vraiment dommage que PopupCamp finisse au cimetière des bonnes idées. Un politicien en campagne lira peut-être cette chronique. Pourquoi ne pas promettre d'encourager des événements «Amenez votre enfant» ? Pourquoi la halte-garderie événementielle ne deviendrait-elle pas chose commune, voire normale ? Combien de milliers de parents casaniers-pour-cause-d'enfants ne demandent qu'à participer aux 1001 activités culturelles/citoyennes pourvu qu'on les accommode minimalement ?