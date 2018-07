Pont Mercier: début des mesures d'atténuation

Agence QMI 03-07-2018 | 07h41

C'est mardi qu'entrent en vigueur les mesures d'atténuation de la congestion au pont Mercier, après une semaine infernale pour les automobilistes de la Rive-Sud de Montréal.

Les camions de trois essieux et plus ne pourront plus circuler sur le pont aux heures de pointe, c'est-à-dire de 5 h à 9 h 30 en direction de Montréal, et de 15 h à 19 h en direction de la Rive-Sud.

En contrepartie, les camionneurs pourront bénéficier de passages gratuits au poste de péage de l'autoroute 30 en direction de Vaudreuil-Dorion le matin de 4 h 30 à 10 h, et en direction de Brossard de 14 h 30 à 19 h 30.

À noter aussi que le transport collectif sera gratuit jusqu'à vendredi inclusivement.

On parle ici du service de train de la ligne Candiac, ainsi que des services d'autobus d'exo pour les secteurs du Sud-Ouest et du Haut-Saint-Laurent. Une fois sur l'île de Montréal, les passagers recevront une carte occasionnelle de deux passages, afin d'accéder au réseau de la STM.

Il n'est pas exclu que la mesure touchant à la gratuité du transport collectif soit reconduite en fonction des besoins.

Rappelons qu'en raison de travaux majeurs de maintien et d'entretien du pont Mercier, la circulation s'effectue à contresens en direction de Montréal, limitant l'accès à la traversée à une seule voie par direction.

Mardi matin, vers 6 h 30, on rapportait malgré tout une congestion s'étalant sur 3,7 km sur la route 138 (avant la courbe à Kahnawake) et de 2,2 km sur la route 132 (depuis Kahnawake).