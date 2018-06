«Marie s'en va-t-en ville» en vedette à la Cinémathèque québécoise

Agence QMI 29-06-2018 | 18h04

Éléphant sur grand écran présentera, le jeudi 5 juillet, à 19h, une version nouvellement restaurée du film «Marie s'en va-t-en ville», de Marquise Lepage, en présence de cette dernière, à la Cinémathèque québécoise.

C'est dans le cadre du cycle «Femmes, femmes», qui met à l'honneur les femmes réalisatrices, que l'oeuvre de 1987, mettant en vedette Frédérique Collin et Geneviève Lenoir, sera projetée.

Après le visionnement, le public pourra prendre part à une discussion avec Marquise Lepage, qui offrait avec «Marie s'en va-t-en ville» son premier long-métrage. Marie-José Raymond, codirectrice d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois, animera l'échange.

«Marie s'en va-t-en ville» explore la psyché féminine à travers deux personnages que tout semble séparer a priori, mais qui se rapprocheront et s'aideront mutuellement à affronter leur mal-être : Marie, une fugueuse de 13 ans en quête d'identité, fraîchement débarquée à Montréal, et une prostituée vieillissante, dans la quarantaine, qui deviendra une figure maternelle pour l'adolescente.

En plus de 30 ans de carrière, Marquise Lepage a légué une vingtaine de productions de fiction et de documentaires, et milite aujourd'hui au sein de l'organisation Réalisatrices équitables.

Pour en savoir davantage sur la projection, consultez le site web officiel d'Éléphant (www.elephantcinema.quebec).