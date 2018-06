Des chambres à 99 $ pour lutter contre la canicule

Agence QMI 28-06-2018 | 16h25

Des résidents de la région métropolitaine qui ne sont pas équipés d'un système d'air conditionné à la maison pourront, en prévision de la canicule prévue ce dimanche, se réfugier dans l'une des 500 chambres d'hôtel qui seront mises à leur disposition pour 99 $ dans 37 établissements membres de l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM).

Cette initiative vise à héberger les gens pour la nuitée du 1er juillet.

Il suffit d'appeler ou de réserver une chambre sur le site internet d'un hôtel participant en ayant recours au code promotionnel «AHGM».

Les gens devront fournir un permis de conduire valide, dont le code postal doit commencer par la lettre «H».

Par communiqué, l'AHGM a précisé jeudi que les réservations doivent être prépayées et qu'elles sont non remboursables en cas d'annulation. De plus, un supplément est possible pour les troisièmes et quatrièmes invités dans une même chambre.