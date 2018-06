Arrêt de service sur les lignes orange et bleue

TVA Nouvelles 27-06-2018 | 14h28

Une intervention des policiers a forcé une interruption de services sur une partie des lignes de métro orange et bleue, mercredi après-midi, à Montréal.

La STM a avisé d'un arrêt sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et H-Bourassa et sur la ligne bleue entre Snowdon et Saint-Michel.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont été appelés en raison d'un homme en crise sur le quai du métro de la station Fabre.

Les policiers ont dû utiliser le fusil à impulsion électrique pour pouvoir maitriser le suspect, a précisé le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant.

L'homme a ensuite été transporté au centre hospitalier pour une évaluation de son état de santé.

L'interruption sur la ligne orange a été effectuée de manière préventive, en raison de sa proximité avec la station Jean-Talon.

Le service a graduellement repris sur les lignes orange et bleue, près de 30 minutes après l'interruption de service.