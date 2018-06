AFP 27-06-2018 | 13h49

Il y a une interruption des lignes de métro orange et bleue en raison d'une intervention des services d'urgence.

La STM a avisé d'un arrêt sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et H-Bourassa et sur la ligne bleue entre Snowdon et Saint-Michel.

Plus de détails à venir.