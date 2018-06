Jour national des peuples autochtones: bâtir des relations durables

Nadia Lemieux 21-06-2018 | 17h13

Les participants à la célébration du Jour national des peuples autochtones ont souligné jeudi les démarches effectuées par la Ville de Montréal pour la réconciliation, mais ont rappelé l'importance de continuer à bâtir des relations durables.

Des aînés de la nation mohawk, des dignitaires et des personnalités autochtones se sont réunis au quai de l'Horloge pour célébrer le solstice d'été. C'était la première fois que la célébration se déroulait au bord du fleuve, un lieu de contact historique entre arrivants et peuples autochtones.

«C'est magique d'être ici», s'est exclamée la directrice générale du Wapikoni mobile et porte-parole de l'organisation DestiNations, Odile Joannette.

L'endroit, a-t-elle précisé, est le lieu convoité pour la construction d'une ambassade autochtone. «C'est ici, sur l'espace où on est réunis aujourd'hui, qu'on espère voir s'ériger un immeuble d'envergure internationale qui va souligner et célébrer nos pratiques artistiques et nos expressions culturelles.»

Mme Joannette et d'autres participants à la célébration portaient d'ailleurs un casque de construction représentant l'espoir de voir naître cette institution dans un avenir rapproché.

Un feu symbolisant l'unité cosmique a été allumé et les participants ont été invités à y brûler du tabac, action symbolisant l'engagement de participer à maintenir l'équilibre entre les vivants.

Éveil

Le cinéaste innu et activiste culturel André Dudemaine s'est réjoui de constater «de plus en plus d'éveil et de curiosité» de la part des non autochtones à l'égard des Premières Nations et des Inuits.

L'arrivée de nombreux immigrants et la recherche d'une plus grande unité entre les peuples pourraient, selon lui, avoir contribué à cet éveil.

«Je pense que la philosophie autochtone qui est faite de tolérance et d'accueil, de respect des différences, correspond à une certaine mythologie propre aux lieux qui est capable de contribuer à une conciliation, à une amitié et à une meilleure vision de nos existences collectives», a-t-il expliqué.

Montréal «l'alliée»

«Ce qui est important [pour établir des relations durables], c'est de trouver des alliés qui sont sincères dans leurs démarches. Et quand je parle d'alliés, je parle aussi de champions, de villes qui sont prêtes à faire preuve d'audace, parce que ce n'est pas facile et la relation ne l'a pas toujours été», a fait valoir le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.

Avec la nomination d'une commissaire aux relations avec les peuples autochtones et l'ajout d'un pin blanc, symbole autochtone de paix, sur le drapeau montréalais en 2017, la Ville a posé des gestes importants en ce sens, a-t-il mentionné.