Un camion renversé cause un embouteillage monstre sur l'A-20 Ouest

Matthieu Payen 21-06-2018 | 09h51

Une collision entre une camionnette et un camion de 53 pieds sur l'autoroute 20, à la hauteur de Sainte-Julie, en direction de Montréal, a causé un bouchon de circulation de plus de 9 km jeudi matin.

Le poids lourd s'est renversé sur l'accotement et de nombreux débris se sont répandus sur la chaussée, forçant la fermeture d'une des deux voies de l'autoroute de 7h15 à 8h45.

Le ministère des Transports indique que l'embouteillage s'est étiré jusqu'à la rivière Richelieu à Beloeil, mais qu'il devrait rapidement se résorber avec la réouverture des deux voies de circulation.

Selon la Sûreté du Québec, l'accident n'a pas fait de blessé grave et on ne craint pas non plus un déversement de produits toxiques.

Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités de l'accrochage.