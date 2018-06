Sept hommes ayant sollicité des services sexuels de mineures arrêtés à Laval

Agence QMI 21-06-2018 | 08h38

La police de Laval passe de la parole aux actes dans sa lutte contre contre l'exploitation sexuelle de mineures et a arrêté sept «abuseurs» qui auraient sollicité les services de jeunes filles.

Il y a deux semaines, la Ville avait annoncé qu'elle s'attaquerait de plein front à ce phénomène sur son territoire en privilégiant la répression des proxénètes et des clients, en plus de faire de la prévention.

«Je ne peux pas élaborer sur la technique d'enquête employée, mais c'est lors d'une opération planifiée que nous avons pu procéder à l'arrestation de sept abuseurs», a indiqué au Journal Dany Gagnon, assistant-directeur de la Section des enquêtes au Service de police de Laval (SPL).

Il ajoute qu'«amplement de preuves ont été recueillies» pouvant permettre d'établir que ces hommes âgés entre 25 et 66 ans auraient sollicité des services sexuels de jeunes mineures.

«Toutes les tranches d'âges sont représentées dans ces arrestations», indique M. Gagnon.

Au moins six mois d'emprisonnement

Les hommes appréhendés résident pour la plupart dans la grande région métropolitaine et ont été libérés avec une promesse à comparaître au palais de justice de Laval, le 7 août prochain.

En six mois en 2018, 14 dossiers d'exploitation sexuelle ont pu être ouverts par le SPL. Ces statistiques ressemblent à celle de 2017 et 2016, où respectivement 28 et 27 dossiers avaient été ouverts.

Rappelons que solliciter les services sexuelles d'une personne âgée de moins de 18 ans est un acte criminel qui prévoit une peine minimal de 6 mois d'emprisonnement.

Bars de «danseuses» visités

La police de Laval et les policières du programme «Les survivantes» ont aussi procédé à la visite de huit bars de «danseuses» de la ville.

«80 femmes, âgées entre 18 et 50 ans, ont pu être rencontrées dans ces établissements. Elles ont pu être informées et sensibilisées au phénomène de l'exploitation sexuelle. Le but était de les soutenir et non d'arrêter des gens», soutient M. Gagnon.

Selon lui, la visite a eu des effets «très positifs» auprès de ces femmes.

«On assiste d'ailleurs a des changements de mentalité par rapport à l'exploitation. Ce n'est pas parfait, il y a du travail à faire, mais il y a une amélioration», estime l'assistant-directeur.

Nouveau langage

Dans un communiqué, le SPL demande aux médias d'«utiliser un nouveau langage pour contribuer à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs : abuseur et non client, victime plutôt que prostituée et exploiteur et non pimp».

« Pour être efficace tous ensemble, parce que c'est la responsabilité de toute une communauté, chaque citoyen est invité à signer la déclaration lavalloise contre l'exploitation sexuelle », a aussi souligné Pierre Brochet, directeur du SPL.

Il est possible de le faire ici.

Toute personne désirant fournir de l'information concernant une situation ou une victime d'exploitation sexuelle peut le faire confidentiellement par la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911.