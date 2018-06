Procès du policier Patrick Ouellet: l'appel au 911 dévoilé

TVA Nouvelles 18-06-2018 | 13h44

Le policier accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort d'un enfant de 5 ans, à Longueuil, a témoigné lundi matin. L'appel au 911 qu'il a logé quelques instants après la collision a également été présenté.

Le policier Patrick Ouellet filait à vive allure sur le boulevard Gaétan-Boucher lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule où prenait place le jeune Nicholas Thorne-Belance le matin du 13 février 2014.

Sur la bande audio, on peut entendre le policier qui garde son sang-froid, mais qui est conscient de la gravité de la situation et de l'accident. À un moment, il explique que l'enfant ne va pas bien et qu'il va probablement mourir.

Après son témoignage, le policier a été contre-interrogé. Le procès est ajourné et va reprendre mercredi matin pour les plaidoiries des deux partis.

Extraits de l'appel au 911

Patrick Ouellet: «On vient d'avoir un accident. On est sur Gaétan-Boucher Davis. Il y a un petit enfant qui est blessé en arrière»

Répatitrice 1: «Gaétan-Boucher et Davis? Combien de véhicules?»

P.O.: «Deux véhicules, ç'a frappé fort, l'enfant...»

R1: «J'en parle aux ambulanciers tout de suite, ils sont déjà en direction, d'accord?»

------------------------------------------

P.O.: «Oui c'est un accident, on a cogné. Il y a un enfant qui est assis en arrière.»

R2: «Combien y a-t-il de personnes impliquées dans l'accident?»

P.O: «On est deux véhicules, il y a trois personnes dans un véhicule et moi je suis celui dans l'autre véhicule.»

R2: «Fait qu'il y a quatre personnes total?»

P.O.: «Oui quatre personnes total.»

R2: «Est-ce qu'il y a des produits chimiques d'impliqués? D'autres dangers?»

P.O.: «Non, non, non, deux enfants blessés à bord du véhicule.»

R2: «Est-ce qu'il y a quelqu'un de coincé?»

P.O.: «Deux personnes de coincées»

R2: «Parfait, j'envoie l'aide immédiatement, monsieur. On va être là dans les plus brefs délais»

------------------------------------------

R2: «Est-ce que quelqu'un a été éjecté du véhicule?»

P.O.: «Non, personne n'a été éjecté du véhicule.»

R2: «Est-ce que tout le monde semble être complètement éveillé?»

P.O.: «Pardon?»

R2: «Est-ce que tout le monde est complètement éveillé?»

P.O.: «Non, c'est ça. Il y a deux personnes qui sont inconscientes, il y a un enfant qui n'a pas de pouls en arrière.»

R2: «Est-ce qu'il y a des blessures évidentes?»

P.O.: «Oui, il y a des blessures évidentes.»

R2: «Dites aux parents d'avoir les médicaments et la carte d'assurance maladie en main.»

P.O.: «Je te confirme que c'est plus compliqué que ça, il y a un petit enfant qui va être mort en arrière d'après moi.»