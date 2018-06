Région montréalaise : casse-tête routier ce week-end pour les conducteurs

Agence QMI 14-06-2018 | 16h56

Un autre casse-tête routier attend les automobilistes de la grande région de Montréal cette fin de semaine, à commencer par le chantier de l'échangeur des autoroutes 13 et 40.

Ces travaux forceront la fermeture de l'autoroute 40 est entre la sortie 60 (Aéroport P.-E.-Trudeau / Aéroport de Mirabel / A-13 / Lachine / Montréal centre-ville / Laval) et l'entrée suivante de vendredi 23h59 jusqu'à lundi 5h. La bretelle menant de l'autoroute 13 sud à l'autoroute 40 est sera également fermée selon le même horaire.

Ces entraves s'ajoutent à la fermeture déjà en place, jusqu'en juillet, de l'accès de l'autoroute 13 sud à la voie de desserte de l'autoroute 40 est.

Projet Turcot

Le secteur de l'échangeur Turcot ne sera pas en reste avec la fermeture de la route 136 (A-720) et de l'autoroute 20 ouest dans l'échangeur à compter de vendredi 23h59 jusqu'à lundi 5h.

De ce fait, les bretelles menant de l'autoroute 15 sud à l'autoroute 20 ouest et menant de l'autoroute 15 nord à l'autoroute 20 ouest seront aussi inaccessibles pendant la même période. Il en sera de même pour la route 136 (A720) est dans l'échangeur Turcot, qui entraînera du même coup la fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 Nord.

Autoroute 10 (Bonaventure)

Les conducteurs qui comptaient emprunter l'autoroute 10 (Bonaventure) en direction du centre-ville devront trouver une autre option, car elle sera complètement fermée à la hauteur de la sortie 2 (Avenue Pierre-Dupuy / chemin des Moulins / Port de Montréal) dès 22h vendredi jusqu'à lundi 5h.

Pendant cette même période, l'autoroute 10 est sera aussi fermée entre la sortie 4 (Autoroute 15 nord / Autoroute 20 ouest) et l'île des Soeurs, ce qui rendra inaccessible la sortie 5 pour atteindre l'île des Soeurs.

Entraves sur les ponts de la Rive-Sud

Les traversées reliant Montréal et la Rive-Sud ne seront pas épargnées par les travaux. Les travaux de construction du nouveau pont Champlain forceront la fermeture de la route 132 est entre la route 53 (Autoroute 15 nord / Autoroute 20 ouest / Autoroute 10 / Pont Champlain / Montréal / Sherbrooke / Québec) et l'entrée suivante de samedi 5h jusqu'à lundi à la même heure. Le même sort attend la route 132 ouest entre la sortie 75 (Autoroute 15 nord / Autoroute 20 ouest / Autoroute 10 / Pont Champlain / Montréal / Sherbrooke / Boulevard Rome) et l'entrée suivante selon le même horaire.

Le pont Victoria, quant à lui, sera fermé vers la Rive-Sud de vendredi 19h jusqu'à lundi 5h.

Dimanche, l'arrivée des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie forcera aussi la fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions pendant une heure, de 14h30 jusqu'à 15h30.

Finalement, la bretelle d'accès de la route 138 est vers le pont Honoré- Mercier, en direction de Montréal, sera inaccessible en raison de travaux dès 21h vendredi jusqu'à 9h samedi.