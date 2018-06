5 bars montréalais à fréquenter pendant le Mondial de soccer

Agence QMI 14-06-2018 | 11h37

Symbole du multiculturalisme caractérisant Montréal, les endroits populaires pour visionner un match de la Coupe du monde de soccer sont nombreux.

Voici, parmi tant d'autres, quelques adresses à retenir.

St-Laurent frappé (3900, boulevard Saint-Laurent)

Le choc tant attendu entre le Portugal et l'Espagne, demain après-midi, risque d'enflammer une bonne partie du boulevard Saint-Laurent. Même si l'endroit est plutôt spacieux, le St-Laurent frappé risque d'être particulièrement rempli par les partisans portugais. Au final, la fête risque de s'étendre dans de nombreux établissements et même... à l'extérieur.

L'Barouf (4171, Saint-Denis)

Ce bar de la rue Saint-Denis demeure le point de rencontre le plus populaire chez les Français. On y entendra assurément La Marseillaise et le cri « Allez les Bleus ! » au cours des prochains jours. Le premier match de la France dans le cadre de cette Coupe du monde est prévu ce samedi contre l'Australie. On parle toutefois d'une rencontre à visionner dès 6 h avec un croissant et un café. Pour l'occasion, vérification faite, L'Barouf ouvrira à 5 h 45.

Burgundy Lion (2496, rue Notre-Dame Ouest)

Les Anglais se réuniront assurément au Burgundy Lion. Les festivités débutent lundi après-midi, contre la Tunisie. Le troisième match de l'Angleterre, prévu le jeudi 28 juin face à la Belgique, risque d'être particulièrement intéressant pour le classement final du groupe

G. Café Conca d'Oro (184, rue Dante)

À défaut de vibrer au rythme de l'Italie, qui n'a pas obtenu sa qualification, le Café Conca d'Oro sera un lieu prisé pour les rencontres de l'Uruguay et de l'Argentine. À propos, l'Uruguay dispute son premier match dans le groupe A demain matin, à 8 h, contre l'Égypte. Les Argentins seront par ailleurs en action dans le groupe D face aux Islandais, samedi, dès 9 h.

1909 Taverne moderne (1280, avenue des Canadiens-de-Montréal)

Ce n'est certainement pas en fréquentant ce lieu que le choc culturel sera très grand. Par contre, pour bien voir l'action, l'écran géant demeure parfait. C'est aussi un endroit où les partisans de soccer devraient être un peu moins entassés.