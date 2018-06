Commerces touchés par les travaux: Montréal doit compenser rapidement les commerçants

Sarah Daoust-Braun 11-06-2018 | 10h03

Le comité consultatif mandaté par Montréal pour l'aider à améliorer le commerce de rue a déposé lundi son rapport, où il recommande entre autres à la métropole d'adopter « dès maintenant » un programme de compensation pour dédommager les commerçants touchés de façon majeure par les travaux.

Le président du comité consultatif, le président du Mouvement Desjardins Guy Cormier, présente lundi matin 23 recommandations « qui exigent un suivi rigoureux et rapide » pour améliorer le commerce de rue, mais aussi les constats et les enjeux qui ont aidé à faire les propositions.

Les 23 recommandations se répartissent en six volets : améliorer la gestion des chantiers et compenser les commerçants, alléger la fiscalité des commerces, simplifier la règlementation et faciliter le cheminement des demandes, s'adapter aux défis du numérique, rehausser l'expérience des consommateurs et positionner la métropole comme destination commerciale de premier choix.

Pour le programme de compensation, le comité souhaite que la Ville respecte des critères de simplicité de gestion, qu'elle verse rapidement les versements et que le calcul soit basé sur des informations que la Ville contrôle comme l'ampleur et la durée du chantier, et les types de difficultés qu'il a causées.

Le comité suggère aussi de réduire le taux de la taxe foncière générale non résidentielle pour le premier 500 000$ d'évaluation dès 2019.

Selon Guy Cormier, il y a urgence de redresser la situation dans les artères de la métropole.

« [Le commerce] ne doit plus être considéré comme un acquis, qu'on peut taxer sans crainte des effets que cela engendre », écrit-on dans le rapport, demandant à la Ville de procéder à un examen de ses pratiques pour mieux comprendre la réalité de ses commerçants.

L'administration de Valérie Plante doit s'inspirer de ce rapport pour élaborer son plan d'action en matière de commerce dans le cadre de sa nouvelle Stratégie de développement économique.