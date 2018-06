Travaux routiers: un été chaud sur les routes de Montréal

Agence QMI 04-06-2018 | 15h45

Un été chaud est à prévoir à Montréal alors que le ministère des Transports du Québec a annoncé, lundi après-midi, de nombreux travaux dans des secteurs sensibles tels que l'échangeur Turcot, le pont Champlain, l'autoroute Bonaventure, l'échangeur des autoroutes 13 et 40 et l'est de l'île de Montréal.

À cela s'ajoutent les travaux du Réseau express métropolitain (REM), notamment sur la ligne Deux-Montagnes et sur l'autoroute 10.

Une quarantaine de chantiers sont répertoriés au total par le MTQ dans des documents remis aux médias lors d'une séance d'informations.

La circulation s'est avérée particulièrement chaotique au cours de la dernière fin de semaine à Montréal en raison des nombreux chantiers, doublés d'événements organisés dans les rues de la métropole comme le Tour de l'île.