Total Crap: 15 ans de mauvaise télé

Frédéric T. Muckle 01-06-2018 | 04h00

Les amateurs de désastres télévisuels pourront assister samedi à une projection bien spéciale réunissant le pire du petit et grand écran pour célébrer les 15 ans de l'évènement «Total Crap».

L'évènement qui se déroulera au Club Soda présentera un mélange de nouveau et d'ancien matériel puisés de la collection personnelle des organisateurs.

«Une soirée «Total Crap», c'est 500 personnes qui regardent des montages du pire de la télé, explique Simon Lacroix, qui, en 2002, a fondé le rendez-vous avec Pascal Pilote. Tu y vois des choses complètement incroyables qui te font te demander comment ça peut exister. »

Au cours des dernières années, les deux hommes ont ratissé les marchés aux puces de la province pour dénicher le meilleur du mauvais et se construire une collection de plusieurs milliers de cassettes VHS.

À travers ces nombreuses heures d'archives, les deux hommes ont déniché des centaines d'extraits venants de films de série B copiant de grands succès américains, de vieilles émissions communautaires québécoises, de publicités oubliées et d'autres ovnis télévisuels pouvant parfois choquer ou à tout le moins créer un profond malaise.

«L'effet de groupe et l'ambiance aide beaucoup », insiste M. Lacroix à propos l'importance de faire ces projections devant public.

«Ça ne serait pas la même chose si tu regardais ça seul chez toi, ajoute M. Pilote. Quand il y a un malaise, le malaise est vraiment là pour tout le monde, et c'est ça qui fait que c'est drôle. »

Rire avec eux

Même si ces soirées visent principalement à faire rire les spectateurs réunis pour l'occasion, les cofondateurs précisent qu'ils ne souhaitent pas manquer de respect aux gens devant ou derrière la caméra.

«Je ne pense pas que les spectateurs rient des gens à l'écran, je pense qu'ils rient avec eux », explique M. Lacroix.

Comme l'explique son ami et collègue, l'attrait de ces projections est plutôt de constater comment les choses peuvent parfois mal tourner sur un plateau de tournage.

«Souvent le monde à l'écran a fait ça avec plein de bonnes intentions, explique M. Pilote. C'est juste qu'ils le font vraiment avec les moyens du bord. »

Un succès inattendu

«Ç'a commencé dans mon salon, on regardait pas mal de crap », résume avec désinvolture M. Pilote lorsqu'interrogé sur les débuts de «Total Crap». On s'est dit que si nous deux on trouvait ça drôle, ce le serait également pour d'autres gens. »

Les deux hommes vivant à Québec à cette époque décident donc de louer un petit bar de la capitale pour présenter quelques bijoux de mauvaise télévision à quelques-uns de leurs amis.

L'engouement qu'a généré ce premier évènement a quelque peu surpris les organisateurs.

«La première fois, on pensait peut-être avoir 50 personnes, se souvient M. Lacroix. En fin de compte, on s'est ramassé avec 225. »

Devrait-on archiver la mauvaise télé?

Les créateurs des soirées «Total Crap» ont constitué une immense collection de matériel depuis la création en 2002 de l'évènement qui célèbre la mauvaise télévision et le cinéma de série B.

Pascal Pilote, qui estime à plus de 4000 sa collection de cassettes VHS ramassées aux quatre coins de la province, explique cependant qu'ils ne désirent pas pour autant assumer le rôle d'archiviste et gardiens de ces artéfacts télévisuels de mauvais goût.

«On a tellement de stock dans ce qu'on a que nous pourrions faire quatre spectacles, explique-t-il. À un moment donné, tu n'as tout simplement pas le temps de tout regarder. »

Est-ce que ces centaines d'heures de télévision québécoise des années 80 et 90 devraient être archivées?

«Il y a des affaires que oui, d'autres non, résume Simon Lacroix en riant. Ça dépend c'est quoi et de l'intérêt des gens. »

«La télévision est un médium assez éphémère de toute façon, poursuit le cofondateur de «Total Crap». À l'époque ils avaient besoin de cassettes et donc ils réutilisaient les mêmes. Il y a bien des affaires qui n'ont pas été récupérées. »

Les deux hommes admettent cependant que toutes ces cassettes pourraient avoir une réelle valeur pour certaines personnes.

«Il y a peut-être quelqu'un que ça pourrait intéresser, mais nous on a n'a pas le temps de les archiver et les numériser », explique-t-il en mentionnant par exemple des surprenantes entrevues réalisées à Musique Plus dans les années 80 ou des émissions québécoises depuis longtemps oubliées.

« Ce qui est plate, c'est que tout ce matériel qui serait intéressant à voir et à garder sont des archives qui vont être perdues », résume M. Pilote.