Insalubrité: Montréal veut collecter de meilleures données

Sarah Daoust-Braun 31-05-2018 | 13h58

La mairesse de Montréal Valérie Plante s'est engagée jeudi à collecter de meilleures données sur l'insalubrité dans les arrondissements, alors qu'un rapport démontre l'absence d'informations fiables en cette matière.

« [...] Au niveau de la Direction de l'habitation à la ville-centre, on a des données, mais on doit en avoir de meilleures des arrondissements. On s'engage à travailler davantage là-dessus. C'est une priorité», a assuré la mairesse.

Le Collectif de recherche et d'action sur l'habitat a publié mercredi une étude basée sur des demandes d'accès à l'information dans huit arrondissements et à la Direction de l'habitation, qui révèle l'absence de données fiables sur l'insalubrité et de directive commune pour encadrer les inspecteurs.

Valérie Plante a rappelé que son administration a doublé en début d'années le nombre d'inspecteurs en salubrité, mais a convenu que ce n'est pas suffisant. Elle veut que les constats d'infraction soient remis plus rapidement aux propriétaires délinquants.

Cette dernière a affirmé qu'elle prenait la situation très au sérieux et qu'elle était ouverte à uniformiser le processus de collecte de données.

«Je pense que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas une approche d'imposer des processus. De façon générale, il y a des raisons pourquoi les arrondissements font certaines choses à leur manière.»