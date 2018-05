Fête nationale du Québec: deux défilés à Montréal

Agence QMI 28-05-2018 | 16h01

La 184e édition de la Fête nationale à Montréal change de formule pour son défilé du 24 juin, a-t-on appris lundi. Non seulement y en aura-t-il deux plutôt qu'un, mais en plus, ceux-ci s'amorceront le soir, dès 21 h 15.

Sous le thème de «La rencontre des vents», le public pourra opter pour l'un ou l'autre des cortèges qui déambuleront pendant 35 minutes sur le boulevard de Maisonneuve. Les deux défilés, le nordet et le suroît, s'ébranleront respectivement depuis la rue Peel et la rue Saint-Denis.

On traversera 11 tableaux, mettra en scènes plus de 200 acrobates, cracheurs de feu, échassiers, danseurs et musiciens incluant, entre autres, le Cirque Alphonse, Patrick Léonard des 7 doigts de la main, Dj KXO, l'ensemble Karel, Grüv'n Brass, les percussions des Carabins de l'Université de Montréal et de Illuzaö. Les parcours se croiseront sur Jeanne-Mance.

Théâtre de rue

«Ce qui est intéressant pour moi, a dit le metteur en scène Louis Tremblay, fondateur de la compagnie de théâtre de rue La tête de pioche, c'est de pouvoir utiliser de l'éclairage, de la pyrotechnie. Ça nous permet d'explorer d'autres zones sur le plan artistique».

«Les deux défilés seront complètement différents, a-t-il poursuivi. Les gens ne pourront pas tout voir et devront choisir leur vent.»

Les trajets déboucheront sur un spectacle sur la Place des festivals, où l'on pourra entendre tour à tour et jusqu'à minuit Dj Poirier, la formation électro-trad Le Diable à cinq, Comté de Clare et Les Poules à Colin.

Le vent tourne

Par ailleurs, le porte-parole Guillaume Lemay-Thivierge rapplique pour une seconde année consécutive aux commandes du grand spectacle des célébrations de Montréal. Mis en scène par Pierre Séguin, le tour de chant intitulé «Le vent tourne, le vent change, le coeur reste» réunira Claude Dubois, Michel Rivard, Brigitte Boisjoli, Vincent Vallières, Marie-Josée Lord, Klô Pelgag, Le Vent du Nord, Jean-Marc Couture, Martha Wainwright, Kim Richardson et Seba et Horg, sur la Place des festivals, à compter de 21 h.

Dès 13 h, les curieux pourront en avoir un avant-goût de la représentation scénographié par Lüz Studio sous la direction musicale de Julie Lamontagne, en assistant aux répétitions.