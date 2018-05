Un jeune homme en état critique après avoir été poignardé en plein jour à Montréal

Agence QMI 27-05-2018 | 23h40

MONTRÉAL - Un jeune homme de 25 ans se trouvait dans un état critique en début de soirée, dimanche, après avoir été poignardé en plein jour, possiblement par un mineur, à Montréal.

L'événement s'est produit aux environs de 17 h 30 lorsqu'un conflit entre plusieurs personnes a dégénéré, à l'angle des rues Jean-Talon et Saint-Denis, dans le quartier Villeray.

La victime, un homme de 25 ans, s'est fait poignarder au haut du corps. Elle a subi d'importantes blessures et on craignait pour sa vie à un certain moment. En fin de soirée, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué que la vie de l'homme n'était plus en danger.

Un suspect, un jeune de 16 ans, a été arrêté peu après à l'aide d'une description et d'informations fournies par des témoins.

Par ailleurs, une femme de 27 ans a eu besoin de l'aide des ambulanciers pour traiter un choc nerveux.

Des enquêteurs du SPVM étaient attendus sur les lieux pour rencontrer les témoins et tenter de comprendre les motifs de cette agression armée. Le suspect, pour sa part, a été transporté en centre opérationnel, où il devait être interrogé pendant la soirée.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur, forçant les automobilistes à faire un détour.