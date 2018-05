L'Itinéraire appelle à la vigilance

Zacharie Goudreault 23-05-2018 | 20h47

Le groupe communautaire L'Itinéraire demande d'être vigilants alors que d'anciens camelots utilisent le nom de l'organisme sans son autorisation pour quêter de l'argent dans les rues du centre-ville de Montréal.

Le groupe communautaire, qui encourage la réinsertion sociale par la rédaction et la vente d'un magazine de rue, a publié un «appel à la vigilance» sur les réseaux sociaux pour demander aux Montréalais d'être prudents lorsqu'ils sont interpellés au centre-ville par des personnes prétendant recueillir des fonds pour l'organisme ou pour l'impression du magazine «L'Itinéraire».

«Ce sont d'anciens camelots qui utilisent le nom de L'Itinéraire et les gens, par sympathie ou par amour pour notre organisme, donnent quelques dollars par solidarité alors qu'en réalité, ce n'est pas correct», a déploré le directeur général de l'organisme montréalais, Luc Desjardins.

Le directeur général de l'organisme rappelle que les camelots de L'Itinéraire, qui vendent le magazine de rue devant plusieurs stations de métro et à des intersections achalandées de la métropole, doivent porter une veste ou un chandail aux couleurs de l'organisme en plus d'avoir une carte d'identité contenant leur nom et leur photo.

«Toute autre personne qui vend je ne sais pas quoi sans être identifié par L'Itinéraire n'est pas un camelot de L'Itinéraire. On demande aux gens d'être vigilants», a déclaré M. Desjardins.

Réputation entachée

Les quelques personnes utilisant le nom de l'organisme nuisent aux camelots et donc aux finances du groupe communautaire, qui reçoit la moitié des fonds amassés par la vente du magazine, dont le coût unitaire est de 3 $. L'autre moitié revient aux camelots.

«Une cliente régulière a dit à un de nos camelots qu'elle ne pouvait pas lui donner de l'argent parce qu'elle avait donné à une personne qui prétendait récolter des fonds pour L'Itinéraire [...] Ça enlève de l'argent des poches des camelots et par conséquent de l'organisme», a dénoncé le chef du développement social à L'Itinéraire, Charles-Éric Lavery.

Bien que l'organisme connaisse l'identité des personnes en question, aucune plainte n'a été formulée auprès du Service de police de la Ville de Montréal, a confirmé M. Lavery.